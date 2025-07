2 Luglio, Matera è pronta per la Festa della Bruna: diretta su Antenna Sud

Matera è pronta per festeggiare la sua patrona: la Madonna della Bruna. Dalle 15 vi racconteremo in diretta su Antenna Sud i momenti principali del “giorno più lungo” per la Città dei Sassi fino al tradizionale e tanto atteso “strazzo”, l’assalto al carro che sancirà la fine e il nuovo inizio di uno degli eventi più antichi e sentiti d’Italia.

