Roma – Sul cielo della Capitale volano le Frecce Tricolori. Dopo il tradizionale omaggio al Milite ignoto il presidente della Repubblica e il Governo insieme alle piu alte cariche dello Stato hanno assistito alla parata, aperta quest’anno da una rappresentanza dei sindaci con la fascia tricolore. Poi, l’intero corpo di Forze di Polizia ha sfilato lungo i fori imperiali tra gli applausi del pubblico presente.

5.500 tra militari e civili. Un giorno speciale come ha ricordato il Capo dello Stato che ha sottolineato, che la “Costituzione è un riferimento sicuro di libertà”. Toccando il tema dei giovani, ha detto: “chiedono di essere ascoltati. Sono l’energia vitale che va velocemente reintrodotta nel motore dell’Italia”. Per Matatrella: La pace non significa solo assenza di guerra

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp