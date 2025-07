1a Categoria: Virtus Erchie, esperienza in attacco con Vito Falconieri

La Virtus Erchie ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante classe 1986 Vito Falconieri per la stagione 2025/26, aggiungendo al proprio reparto offensivo un profilo di assoluto rilievo per esperienza e qualità.

Cresciuto nei settori giovanili di Brindisi e Torino, Falconieri ha costruito una carriera lunga e articolata, vestendo le maglie di numerose squadre tra Serie A, B, C e D. Ha militato in club come Ascoli, Parma, Catania, Catanzaro, Taranto, L’Aquila, Crotone, Gubbio, Pavia, Santarcangelo, Altovicentino, Grosseto, San Severo, Lentigione, Ancona, per poi proseguire il suo percorso in Puglia, dove ha giocato per Corato, Città di Mola, Martina, Gallipoli, Novoli, Heraclea e Squinzano.

