1a Categoria: Ostuni promossa, Apricena e Squinzano vincono i playoff

Due squadre hanno compiuto un passo decisivo verso la Promozione 2025/26 nella giornata di domenica 4 maggio, al termine delle finali playoff dei gironi A e C della Prima Categoria pugliese. A imporsi negli spareggi sono state l’Atletico Apricena e lo Squinzano, entrambe vincenti nei rispettivi confronti diretti. Le loro promozioni restano in attesa di ufficialità tramite i ripescaggi.

Nel girone A, l’Atletico Apricena, sotto la guida tecnica di Emanuele De Pasquale e la presidenza di Michele Zuffrano, ha superato l’Atletico Gargano con il punteggio di 3-1. L’incontro, disputato sul campo neutro di Vieste, è stato sbloccato da Giuseppe Ferrandino, a cui ha fatto seguito il pari momentaneo di Matteo De Vita per la formazione garganica. Nella seconda frazione, l’Apricena ha preso il controllo del match, andando a segno con Michele Sticozzi e Martino Michele Scarano, chiudendo definitivamente la contesa.

Successo anche per lo Squinzano, che ha conquistato il playoff del girone C con una vittoria di misura sul Ruffano. Nella cornice dello Stadio Comunale “Santo De Ventura”, la squadra allenata da Gianluca Politi si è imposta per 1-0, grazie alla rete di Cristiano Ancora al 34° minuto del primo tempo. Il risultato è stato poi gestito con efficacia fino al fischio finale.

Nel girone B, invece, è già arrivata la certezza della promozione per l’Ostuni, che ha festeggiato l’aritmetica vittoria del campionato con due turni d’anticipo. Il successo per 4-0 sull’Hellas Laterza, maturato anch’esso domenica 4 maggio, ha chiuso i conti in vetta alla classifica. La corsa ai playoff resta ancora aperta, con Noicattaro, Rutiglianese, Ceglie e Soccer Team Fasano in lizza per un posto nella post-season. Il torneo si concluderà domenica 18 maggio.

