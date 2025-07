1a Categoria: Lo Squinzano si rinforza in attacco con Anthony Pignataro

Anthony Pignataro è ufficialmente un nuovo giocatore dello Squinzano Calcio. La società bianconera si assicura un rinforzo di grande esperienza nel reparto offensivo, puntando sul classe 1989 originario di Brindisi.

Pignataro porta con sé un lungo percorso maturato nei campionati dilettantistici del Sud Italia, dove ha vestito le maglie di Brindisi, Corato, Casarano, Martina, Barletta, Manduria, Bisceglie, Heraclea e Novoli. In ogni esperienza ha saputo imporsi come uno degli attaccanti più affidabili e continui della categoria.

Voluto fortemente dalla dirigenza guidata dal presidente Gino Cocciolo, l’attaccante ha accettato con entusiasmo la nuova destinazione, motivato dalla solidità del progetto sportivo.

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con lo Squinzano Calcio. Entrare a far parte di una realtà così ambiziosa è per me motivo di grande orgoglio. Non vedo l’ora di scendere in campo e di iniziare a lavorare con passione e determinazione, al fianco di un gruppo che ha fame e valori forti. Insieme alla società, ai compagni e con il sostegno dei tifosi, che sono parte fondamentale di questo progetto, sono convinto che potremo toglierci grandi soddisfazioni. Forza Squinzano!”, ha dichiarato il calciatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author