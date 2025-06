1a Categoria: Atletico Apricena, saluta l’allenatore De Pasquale

Le strade dell’Atletico Apricena e dell’allenatore Emanuele De Pasquale si separano al termine di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Il club ha annunciato l’interruzione del rapporto con il tecnico, protagonista di una delle annate più memorabili della recente storia societaria.

La società ha voluto esprimere profonda gratitudine a De Pasquale per il lavoro svolto, sottolineando la professionalità, l’impegno quotidiano e la passione trasmessa a tutta la rosa. “Il suo contributo è stato fondamentale nel percorso che ha portato alla conquista dei playoff di Prima Categoria, traguardo raggiunto con determinazione e spirito di squadra”, si legge nella nota diffusa dal club.

Il percorso condiviso resterà impresso nella memoria dei tifosi e dell’ambiente sportivo locale, segnando una tappa importante per la crescita della realtà apricenese. “A Mister De Pasquale va un sincero ringraziamento per aver creduto nel progetto e per aver lasciato un segno indelebile nella nostra storia”, prosegue la nota.

Tutta la famiglia dell’Atletico Apricena ha voluto infine augurare al tecnico il meglio per il futuro, tanto sotto il profilo professionale quanto personale, evidenziando come i successi ottenuti insieme resteranno indimenticabili.

