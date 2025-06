1a Categoria: l’Atletico Tricase riparte da Branà in panchina

L’Atletico Tricase ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Giuseppe Branà come nuovo allenatore per le prossime due stagioni. A comunicarlo è stato il presidente Antonio Brigante, che ha confermato l’accordo con il tecnico classe 1981, già alla guida dei rossoblù in passato.

Il club si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Prima Categoria, pur confidando nel possibile ripescaggio in Promozione, per il quale è stata presentata formale richiesta. In questo contesto, la scelta di affidare la panchina a Branà rappresenta un segnale chiaro di continuità e ambizione. “Abbiamo voluto fortemente mister Branà”, ha dichiarato il presidente Brigante, sottolineando come il tecnico abbia già allenato il Tricase in due stagioni, riscuotendo apprezzamento da tifoseria e società.

Giuseppe Branà ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2011/2012 con il Leverano, per poi guidare l’Atletico Tricase dal 2013 al 2015. In seguito ha allenato il Toma Maglie e l’Avetrana, con cui ha raggiunto i play-off. Alla Virtus Matino ha conquistato la promozione in Serie D attraverso un doppio salto di categoria. Dopo le esperienze con Manduria, Molfetta e, nella scorsa stagione, con il Gallipoli, ora è pronto a iniziare un nuovo capitolo proprio dove aveva già lasciato un segno.

“Avevo deciso di lasciare il calcio, poi la chiamata del Tricase ha cambiato tutto. Non potevo dire di no”, ha affermato Branà. “Torno a Tricase senza proclami, ma con la voglia di lavorare. Sarà mio compito onorare la fiducia del presidente Brigante e della società”.

Il legame tra Branà e la piazza rossoblù si rinnova quindi in un momento cruciale per il club, deciso a voltare pagina dopo una retrocessione che, secondo i dirigenti, non rispecchia il valore del gruppo e della città. Il nuovo corso prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° luglio, data in cui Branà assumerà l’incarico in maniera operativa.

