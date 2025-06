1a Categoria: Ivan Orlando è il nuovo direttore sportivo dell’Atletico Tricase

L’Atletico Tricase ha ufficializzato la nomina di Ivan Orlando come nuovo Direttore Sportivo. Conosciuto per la sua profonda esperienza nel calcio dilettantistico pugliese e salentino, Orlando è già operativo da alcuni giorni nel territorio, impegnato in colloqui e incontri con calciatori, per gettare le basi della squadra in vista della prossima stagione.

La scelta è stata fortemente voluta dalla società e dal presidente Antonio Brigante, che hanno deciso di affidare a Orlando la gestione tecnica e organizzativa del progetto sportivo rossoblù.

“Se non si ha interesse umano prima ancora che professionale per stare in un luogo, si sceglie di non viverlo”, ha dichiarato il nuovo DS, sottolineando la volontà di “respirare la storia calcistica di Tricase a pieni polmoni”.

Orlando ha anche voluto ringraziare il gruppo dirigente per l’accoglienza e per aver trasformato la delusione del passato in uno slancio collettivo verso un sogno nuovo, condiviso anche con il tecnico Giuseppe Branà.

“A tutti i tifosi del Tricase – ha aggiunto – oso chiedere: lasciamoci coinvolgere insieme da questo nuovo inizio”.

