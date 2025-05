1a Categoria: Il Santeramo saluta Delle Foglie e Surico

Il Football Club Santeramo ha comunicato la conclusione del rapporto professionale con l’area tecnica composta dall’allenatore Michele Delle Foglie e dal preparatore atletico Nico Surico. La separazione è avvenuta in modo consensuale e sereno tra le parti, al termine di una valutazione condivisa.

La società ha espresso gratitudine nei confronti dei due professionisti per la serietà, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro periodo con la squadra.

Attraverso una nota ufficiale, il club ha voluto ringraziarli per il lavoro svolto, augurando loro il meglio per le rispettive carriere e per le future esperienze professionali.

