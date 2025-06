1a Categoria, Santeramo: ufficiale il ritorno di Petragallo in panchina

Con lo sguardo rivolto alla stagione 2025/2026, l’FC Santeramo ha reso noto il nuovo organigramma dirigenziale, segnando l’avvio di un progetto sportivo orientato al rilancio e alla solidità. Dopo aver confermato la propria partecipazione al campionato di Prima Categoria, il club ha deciso di affidare la panchina a una figura ben nota all’ambiente: Vincenzo Petragallo.

La carriera di Petragallo ha avuto inizio nel 1988 e lo ha portato a calcare i campi di diverse categorie, dalla Terza all’Eccellenza, con esperienze in piazze come Palagianello, Santeramo, Castellaneta, Cassano, Pro Gioia e Corleto (in Basilicata). Concluso il percorso da calciatore nel 2017, ha intrapreso la carriera da allenatore, ottenendo il patentino Licenza D FIGC.

Ha guidato squadre come la Lupatia Santeramo e lo stesso FC Santeramo, con cui ha anche conquistato un campionato regionale Under 18. La sua nomina rappresenta un segnale di continuità e fiducia per l’ambiente rossoblù.

La società ha ufficializzato anche i componenti dell’organigramma per la nuova stagione. A ricoprire il ruolo di Team Manager sarà Leone Armando, mentre il comparto segreteria sarà affidato a Luciano Bitetti e Giovanni Barberio. La figura di Direttore Sportivo sarà ricoperta da Stefano Dimatera. Lo staff sarà completato dai collaboratori Raffaele Lovecchio, Nico Dìfonzo e Mino Lucarelli.

