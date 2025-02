1a Categoria, errore arbitrale ammesso: Ruffano-Leuca si rigiocherà

Decisa la ripetizione della gara tra Ruffano Calcio e Capo di Leuca. Il Giudice Sportivo ha accolto la richiesta dopo che l’arbitro Savino Dicorato ha ammesso un errore tecnico determinante per il risultato finale.

Il caos negli ultimi minuti

La sfida di Prima Categoria Girone C ha vissuto momenti di grande tensione nel finale. All’85’, il numero 10 ospite Diego Manisi ha siglato un capolavoro su punizione, portando il Capo di Leuca sul 2-0. Sembrava la rete della sicurezza, ma un minuto dopo il Ruffano ha ottenuto un calcio di rigore che ha cambiato il corso degli eventi.

Sul dischetto si è presentato il centravanti Matteo Luca, che ha incrociato di destro battendo il portiere avversario. Il pallone, però, dopo essere entrato in porta, è uscito attraverso un buco nella rete. Un gol evidente per tutti, tranne che per l’arbitro Dicorato, che ha incredibilmente assegnato una rimessa dal fondo.

In campo è scoppiato il caos: alcuni giocatori del Capo di Leuca, tra cui il portiere Leopizzi e lo stesso Manisi, sembravano pronti a concedere il gol agli avversari per ristabilire la giustizia sportiva. Tuttavia, la decisione non si è concretizzata, pare per la ferma opposizione dell’allenatore ospite Giovanni Citto.

Con rabbia e determinazione, il Ruffano ha trovato comunque il pareggio prima del triplice fischio, chiudendo la partita sul 2-2. A fine gara, la tensione è rimasta alta, ma – secondo alcune testimonianze – il presidente del Capo di Leuca, Pierluigi Caputo, si è scusato con gli avversari per quanto accaduto.

La decisione del Giudice Sportivo

Nel supplemento di rapporto del 18 febbraio 2025, l’arbitro Dicorato ha ammesso l’errore, dichiarando: “Al termine della partita mi sono reso conto di aver sbagliato e che il calcio di rigore è da ritenersi valido”.

Poiché la decisione ha inciso direttamente sul risultato, il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione dell’incontro, sottolineando anche il comportamento leale della società resistente, che ha accettato il verdetto senza contestazioni.

