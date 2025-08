1a Categoria: D’Ambrosio è il nuovo allenatore del Real San Giovanni

L’ASD Real San Giovanni ha ufficializzato la nomina di Michele D’Ambrosio come nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025/2026. La scelta, fortemente voluta dal direttore Michele Centra, punta su un profilo di grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.

Ex centrocampista con una lunga carriera tra Serie D e Serie C, D’Ambrosio ha militato per sei stagioni consecutive nel Marcianise, indossando anche le maglie di Manfredonia, Foggia, Ischia, Olympia Agnonese, FC Francavilla e altre formazioni di rilievo.

Conclusa l’attività da calciatore, ha avviato il suo percorso in panchina con ruoli di crescente responsabilità. È stato responsabile del settore giovanile del Salvemini, allenatore del Real Guglionesi (2016-2018), del Casale Monferrato (2019), dell’Isernia Calcio (stagione 2020/2021) e dell’Agnone Calcio nel 2023.

