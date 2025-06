1a Categoria: Atletico Gargano, Sollitto confermato, Caizzi nuovo DS

L’ASD Atletico Gargano conferma la propria linea di continuità tecnica e rilancio dirigenziale in vista della stagione 2025-2026.

La società ha ufficializzato la riconferma di Francesco Sollitto come allenatore della Prima Squadra. Dopo la positiva esperienza alla guida del gruppo, il tecnico resterà al timone del progetto sportivo gialloblù, diventando così la prima conferma ufficiale della nuova annata.

Contestualmente, la società ha comunicato l’ingresso nel ruolo di Direttore Sportivo di Alessio Caizzi, che subentra a Mastromatteo, ringraziato per il lavoro svolto con impegno e professionalità.

Alessio Caizzi, giovane imprenditore di Vieste, si era già inserito nel direttivo nella passata stagione, distinguendosi per disponibilità e spirito di collaborazione. Il suo nuovo incarico segna un ulteriore passo nella crescita organizzativa del club.

Nelle sue prime dichiarazioni, Caizzi ha espresso grande entusiasmo: “Sono onorato di rappresentare questi colori. È stato il progetto Gargano a convincermi. La serietà del direttivo, con il presidente Francesco Mongelluzzi in testa, la visione chiara e l’ambizione sono stati determinanti. Lavoreremo per allestire una rosa competitiva, cercando ragazzi che incarnino i nostri valori: entusiasmo, fame, cuore e senso d’appartenenza.”

“Il Gargano e la sua tifoseria meritano palcoscenici importanti. Ringrazio la società per la fiducia, darò tutto me stesso per essere all’altezza di questo ruolo. Forza Atletico Gargano!”

