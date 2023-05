Taranto: Quartiere Paolo VI, Polizia sequestra hashish e cocaina

L’attività di contrasto allo spaccio di droga da parte della Polizia di Taranto è incessannte. Particolare attenzione è rivolta ai quartieri in cui lo smercio è maggiormente diffuso. I Falchi della Squadra Mobile si sono concentrati sul quartiere Paolo VI. In uno scantinato di viale Cannata, all’interno di uno sgabuzzino aperto, gli agenti hanno trovato 800 grammi circa di hashish, oltre a 25 grammi di cocaina già confezionata e pronta per essere venduta, insieme a tutto il necessario per il confezionamento. Sono in corso indagini per capire a chi appartiene la droga, che nel frattempo è stata sequestrata.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp