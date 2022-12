1982-2022: la PM Volley Potenza festeggia i 40 anni di storia e lo ha fatto con un momento pubblico tenutosi mercoledì presso il Centro Congressi Park Hotel di Potenza. La PM Volley, storica formazione di pallavolo femminile, nel 2022 ha spento le 40 candeline, una sorta di unicum a livello nazionale mantenendo invariato l’assetto societario nel corso dei quattro decenni di attività.

Uomo simbolo è sicuramente il presidente Michele Ligrani, allenatore di lungo corso che ha formato decine di migliaia di atlete e proprio per questo nel 2023 la città di Potenza, come anticipato dall’Assessore Blasi, gli consegnerà un premio, ma ancor di più, come ha ribadito il giornalista e comunicatore Piero Giannico, voce delle partite della Serie A di pallavolo, meriterebbe l’intitolazione in vita di un palazzetto.

Una società che per la sua longevità e lunga esperienza in campionati nazionali, circa 25 tra Serie B1 e B2, ha voluto ricordare il presidente Ligrani, meriterebbe palcoscenici di rilievo. Alla serata presenti il segretario di Sport e Salute Matteo Trombetta che ha posto l’accento sulle emozioni e l’esempio di longevità dimostrato dalla società potentine ed il presidente della Fipav Basilicata Enzo Santomassimo che ha anche allenato la PM tra il 1995 ed il 2000.

Non è mancata anche la presenza seppure tramite messaggi in video di personalità di spicco del volley nazionale, il presidente della federvolley Giuseppe Manfredi, il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi e le campionesse Consuelo Mangifesta (Resp. comunicazione, eventi, pubbliche relazioni di Lega Pallavolo Serie A Femminile), Simona Rinieri (Mondiale 2002) e Raphaela Folie (Vero Volley Milano) oltre al tecnico Gianfranco Milano che da Potenza ha raggiunto traguardi nazionali ed internazionali.

IMMA VITELLI

Tanti gli interventi anche da parte di ex atlete e dirigenti che hanno voluto ricordare gli anni passati alla PM Volley ma anche l’esperienza che ha portato a maturare dentro e fuori dai campi tra cui Imma Vitelli, oggi scrittrice e giornalista inviata di guerra per Vanity Fair.

In conclusione di serata la società ha consegnato a Piero Giannico, già addetto stampa della PM Volley nel 2008, il premio Città di Potenza “giornalista professionista comunicatore serio – si legge sulla targa – ha dato lustro alla nostra società e al nostro territorio nel tempo e con passione”.

LIGRANI (sx) E GIANNICO

