La Casertana a sorpresa ha esonerato l’allenatore Luigi Panarelli, arrivato ad inizio Novembre in sostituzione di Parlato. Una scelta che non era nell’aria e ha stupito non poco. Secondo gianlucadimarzio.com sarà Vincenzo Cangelosi il nuovo allenatore. Lo storico vice di Zeman si appresta a vivere la prima esperienza da allenatore. Dopo 33 anni vissuti al fianco del boemo, per il nuovo allenatore della Casertana si spalancano le porte di una nuova opportunità. Con lui ci saranno Babu (vice) e Botticella (preparatore dei portieri).