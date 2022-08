PULSANO – Ci sono volute circa quattro ore di intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Taranto, per un incendio divampato a Marina di Pulsano, nei pressi di Via Pesce Pettine, sul versante orientale del capoluogo ionico. Il rogo ha interessato un terreno incolto di circa cinque ettari, in una vasta area circondata da numerose abitazioni private. Grazie all’intervento di sette mezzi, 17 pompieri compreso il responsabile del DOS e il contributo di dodici volontari è stato possibile circoscrivere le fiamme evitando così che il fuoco potesse propagarsi ed insidiare l’abitato.

Il bilancio è pesante, distrutti dalle fiamme oltre due ettari di canneto, macchia mediterranea e vegetazione spontanea.