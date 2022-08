TARANTO – Il Comitato per la qualità della Vita di Taranto avvia il suo trentanovesimo anno di attività. L’obiettivo di quest’anno: trattenere i giovani per studio e lavoro. L’avvio dell’attività dell’associazione di volontariato è stato annunciato in un luogo simbolo della città, i resti dell’anfiteatro che si trovano all’interno dell’ex Piazza Coperta. “Le nostre radici nel presente, stelle per il futuro”, sarà questo lo slogan che accompagnerà le attività del CQV nei prossimi mesi. Le istanze del Comitato saranno portate all’attenzione delle scuole, dell’università, dei centri di ricerca, ed anche dei candodati alle prossime elezioni politiche del prossimo 25 settembre.