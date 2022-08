(Di Domenico Brandonisio) Vince e convince il Foggia di Boscaglia, che dimostra di essere in salute e pronto in vista delle gare ufficiali. Superato al Paolo Poli il Molfetta, che dal canto suo ha provato a dare filo da torcere. 0-3 il risultato finale.

352 per mister Bartoli, 4231 per Boscaglia. Il vantaggio rossonero arriva già al 15′: cross di Peralta ben calibrato in area per la testa di Ogunseye, che trafigge Diame. 0-1. Al 29′ ancora l’ex modena va vicino al raddoppio: assist invitante di Schenetti nel cuore dell’area, palla a lato. È comunque solo questione di tempo, fino al 34′. Dagli sviluppi di un corner la palla scorre in area e si inserisce da pochi passi rispetto alla porta Di Noia, bravo ad anticipare i difensori avversari ed a gonfiare la rete. Al 39′ il Molfetta prova a reagire: punizione di Montinaro, esterno rete. Al 45′ ecco il tris: contropiede sull’assist Peralta-Ogunseye: intensità, velocità, rapidità di esecuzione. Portiere nuovamente battuto e 0-3.

Nella ripresa meno emozioni e più controllo del match dei rossoneri, il Molfetta prova comunque a proporsi. Al 49′ infruttuoso tentativo su punizione, replica ospite al 79′ bel tiro a giro di Peschetola. Chiude all’84’ una nuova punizione dei padroni di casa. Ma il gol non arriva. (Foto Calcio Foggia)