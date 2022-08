BRINDISI – Due eventi gratuiti a Brindisi presso la spiaggia comunale di cala Materdomini dedicati agli animali domestici organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Brindisi, i gestori di Seaty Beach e l’associazione Stray dogs.

Gli educatori cinofili dell’associazione hanno spiegato le tecniche per gestire e fare attività in acqua con il proprio cane. Una scelta in contro tendenza quando nel periodo estivo spesso di parla dell’abbandono degli animali la scelta è stata quella di coinvolgere i cani che hanno dimostrato tutta la loro voglia di divertirsi in spiaggia insieme ai loro padroni dimostrando che si può convivere anche durante le vacanze con una risposta importante in termini di partecipazione non solo dalla provincia brindisina.