BARI – Gli ultimi tre colpi di mercato: Ceter, Bellomo e Folorunsho si stanno già allenando con Mignani. Continua a prendere forma la creatura di Polito che sta puntellando il pacchetto avanzato. Se è vero che Ceter rappresenta un’incognita per la tifoseria biancorossa, i ritorni di Bellomo e Folorunsho sono stati accolti con piu’ serenità. Piu’ difficile la trattativa per il barese con la Reggina. Lo scambio con Lollo non sarebbe stato facile, molto piu’ semplice invece l’accorso con il Napoli per Folorunsho dato il prestito secco è stato un affare sbrigato in Famiglia. Bellomo ha firmato con la società di De Laurentiis un contratto biennale. Spetta ora a lui ricambiare la fiducia a partire dal prossimo impegno di Coppa Italia. I biancorossi domenica sera affrontereanno sul neutro di Salerno il Padova e in caso di passaggio del turno ad attendere i biancorossi ci sarà il Verona. Una bella vetrina per chi vuol attirare le attenzioni di Michele Mignani. Gli arrivi di Ceter, Bellomo e Folorunsho, non annullano un altro colpo di mercato in attacco. Eh si perche’ i sostenitori baresi adesso attendono il vero bomber che possa affiancare Mirco Antenucci in questo difficile percorso che si chiama serie B. I tifosi però non fanno mancare il sostegno alla squadra durante gli allenamenti che nella sottoscrizione degli abbonamenti.