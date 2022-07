PUGNOCHIUSO (FG) – Il Gargano palcoscenico naturale dei mondiali di “Orienteering” over 35, un evento sportivo che servirà per la promozione del territorio. Atleti provenienti da tutto il mondo, saranno in provincia di Foggia fino al prossimo 16 luglio, l’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, alla presentazione avvenuta a Pugnochiuso c’era anche il presidente dell’ente Sport e Salute Vito Cozzoli: ““Il turismo sportivo è diventato strategico negli ultimi anni, un vero volano per la nostra economia e uno straordinario strumento per allungare le stagioni turistiche del nostro Paese”.