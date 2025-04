118 BR: parte la centralizzazione verso Monopoli per i pazienti di Fasano e Cisternino

118 BR, Amati: “Da domani parte la centralizzazione 118 verso Monopoli per i pazienti di Fasano e Cisternino. Ratificato oggi il verbale tra Bari e Brindisi. Primo passo concreto in vista del nuovo ospedale”

“È stato formalmente ratificato oggi, con apposito verbale sottoscritto dai DG delle ASL di Bari e Brindisi, l’avvio progressivo dell’integrazione delle attività del 118 ASL Brindisi con il Presidio ospedaliero di Monopoli, limitatamente ai cittadini di Fasano e Cisternino e alle sole necessità critiche per i reparti di ortopedia, urologia, ginecologia e pediatria. Restano escluse le patologie tempo-dipendenti non gestibili a Monopoli, salvo casi specifici concordati tra le centrali operative. Si tratta, in media, di due casi al giorno trasportati dal 118.

Quanto alla mia opinione, per tranquillizzare i cittadini di Monopoli e a loro beneficio, segnalo che i casi non urgenti, possono essere gestiti anche presso il PPIT di Fasano, evitando così lunghe attese al pronto soccorso di Monopoli.” Lo comunica il Consigliere e Assessore regionale Fabiano Amati.

“L’integrazione prende avvio in coerenza con quanto previsto dal ‘Protocollo d’intesa del 2017 per l’assistenza sanitaria alla popolazione del Comune di Fasano’, e sarà poi progressivamente estesa — con l’apertura del nuovo ospedale Monopoli-Fasano — anche ai comuni di Ostuni, Cisternino e Ceglie Messapica, oltre Fasano, relativamente alle discipline coinvolte e alla popolazione servita.

È un primo passo concreto, operativo e condiviso verso l’organizzazione interprovinciale del servizio di emergenza-urgenza, che non tiene conto dei confini amministrativi ma esclusivamente della sicurezza del paziente e dell’efficacia della cura, così come previsto dalle norme e dalla programmazione regionale.

Da domani, 2 aprile, la nuova centralizzazione entra in funzione per i pazienti di Fasano e Cisternino, in una logica di graduale rodaggio dell’assetto che accompagnerà l’avvio dell’attività del nuovo ospedale Monopoli-Fasano. È una scelta fondata su collaborazione, responsabilità e visione.

Ringrazio con sincera gratitudine i protagonisti di questo risultato: i DG delle ASL di Bari e Brindisi Luigi Fruscio e Maurizio De Nuccio, i direttori dei Dipartimenti di emergenza e urgenza delle 2 ASL Guido Quaranta e Massimo Leone, la direttrice della centrale operativa 118 Bari-BAT Anna Maria Natola, la direttrice UOC S.E.T. 118 ASL Bari Franca Errico e la direttrice del Pronto soccorso di Monopoli Anna Elisa Bolognino.

A tutti loro il mio ringraziamento per lo spirito di collaborazione, la competenza tecnica e la disponibilità a mettersi in gioco per anticipare il futuro. È questo il metodo che vogliamo per la sanità pubblica: realismo, coraggio e servizio.”

