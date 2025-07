10eLotto e Lotto, pioggia di vincite in Puglia: oltre 425mila euro

Giornata fortunata per la Puglia quella di martedì 1° luglio, che ha fatto registrare vincite per oltre 425mila euro tra 10eLotto e Lotto, in un doppio colpo che ha premiato sei diverse località della regione.

A far registrare il premio più alto è stata Lucera, in provincia di Foggia, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro al 10eLotto in via Salvo d’Acquisto, portando a casa ben 250mila euro, la vincita più alta del concorso. Sempre al 10eLotto, altri premi importanti sono stati assegnati a Villa Castelli (Brindisi), con 25mila euro vinti grazie a un 8 Oro in via Ceglie, e a Gravina in Puglia (Bari), con 20mila euro conquistati con un 9 secco in via Guardialto Piccolo. Totale 10eLotto: 295mila euro.

Ma anche il Lotto tradizionale ha dispensato vincite. A Parabita, in provincia di Lecce, sono stati vinti 64.750 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna, giocati in via Parabita. A Bari, in via Ottavia Serena, sono state registrate due vincite: una da 38mila euro con tre ambi e un terno, e una seconda da 27mila euro con un terno secco. Totale vincite Lotto: 129.750 euro.

In tutta Italia, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 26,6 milioni di euro, mentre il Lotto ha erogato 5,6 milioni di euro. Dall’inizio del 2025, il monte premi supera rispettivamente i 2 miliardi di euro e i 667 milioni di euro.

