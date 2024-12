🔴Pisa-Bari 2-0: Moreo e Piccinini piegano i biancorossi: rivivi il live

Finisce a Pisa dopo 14 turni l’imbattibilità del Bari nel campionato di Serie B: vincono i toscani per 2-0, per effetto delle reti di Moreo e Piccinini. Dominano gli uomini di Inzaghi in lungo in largo, evidente il divario coi biancorossi che durano soltanto un tempo. Pochi i sussulti in fase offensiva. In basso le azioni del match minuto per minuto.

90’+4’: finisce qui. Pisa batte Bari 2-0: nerazzurri secondi e ora a +12 sulla squadra di Longo.

93’ Pucino mette il pallone in area, Obaretin allunga per Tripaldelli. Tentativo a vuoto, l’ultimo della partita.

90’ concessi 4’ di recupero.

89’ Ancora Oliveri, stavolta da cross di Dorval. Si inserisce ma è chiuso.

88’ Oliveri! Cross dalla trequarti di Bellomo, si inserisce l’ex Catanzaro che però sbaglia totalmente mira!

87’ tiro rasoterra di Beruatto dai venti metri, telefonato per Radunovic.

79’ Scintille in mezzo al campo: ammonito Maita, con lui anche Calabresi dopo un precedente contrasto di gioco dove il 4 biancorosso aveva subito un raddoppio di marcatura. Esce intanto Favilli: dentro Bellomo.

69’ cambio Bari: fuori Vicari, dentro Tripaldelli.

67’ 2-0 Pisa, Piccinini! Assist di Canestrelli ravvicinato, poi parte il destro che si insacca sul primo palo a Radunovic immobile. Azione partita grazie ad palla in mezzo all’area di Toure prima deviata dalla difesa biancorossa.

66’ rimessa lunga battuta dal Bari. Out di sinistra, Obaretin pesca in area Favilli che va di testa, palla si spegne sul fondo.

62’ ripartenza Pisa con Tramoni che va alla conclusione, Bari scoperto ma palla in angolo. Devia un giocatore biancorosso. Dagli sviluppi dello stesso si inserisce di testa Caracciolo, palla fuori. Buona occasione per la squadra di Inzaghi.

60’ triplo cambio del Bari: dentro Falletti, Lasagna e Oliveri, fuori Sibilli, Novakovich e Favasuli. Fischiatissimo dal pubblico di casa Sibilli.

54’ punizione Bari: Sibilli la mette al centro dell’area dalla destra, respinge la difesa nerazzurra.

52’ Il Pisa spinge ancora: Tramoni dal limite, altro angolo con deviazione. Dagli sviluppi dello stesso testa di Moreo a lato. Bari che sbanda in difesa.

48’ 1-0 Pisa, Moreo! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da sinistra con Angori si inserisce con un colpo di tacco di puro istinto. Sponda di Canestrelli determinante.



46’ Riprende il match, via al secondo tempo! Nessun cambio per le due squadre.



Squadre nuovamente in campo per l’inizio del secondo tempo. Dominio e occasioni nella prima frazione per il Pisa, che mette il Bari alle corde. Ma il risultato di parità resiste.

45+1’: Fine primo tempo, Pisa-Bari 0-0.

45’ dagli sviluppi della stessa ci prova Tramoni, tentativo insidioso ma che termina in un nulla di fatto. Radunovic smanaccia.

45’ Un minuto di recupero

44’ ammonito Favasuli, fallo su Moreo e punizione Pisa.

43’ Spreca ancora il Pisa! Palla in area dalla sinistra, sponda di Toure e inserimento di Lind di testa che però manca il pallone a due passi dalla porta del Bari. I biancorossi si salvano ancora.

39’ Ancora Pisa pericoloso. In seguito ad un calcio di punizione battuto dai toscani ci prova di prima intenzione Piccinini: conclusione dal limite dell’area, sfera a lato alla destra di Radunovic.

35’ Cross di Angori in profondità per Toure che anticipa Dorval in piena area ma ciabatta clamorosamente il pallone.

32’ Occasione Pisa! Lunga rimessa laterale: palla in area dove Moreo non arriva ma Toure si. Sponda di quest’ultimo per Angori che calcia davanti al portiere ma sbaglia completamente mira. Pericolo scampato per il Bari.

30’ ammonito Vicari, fallo su Lind. È il primo della gara.

30’ prova a spingere il Bari ma senza creare nulla di concreto. Pucino ha tentato il cross in area dal lato di destra a cercare Dorval, ma viene murato. Latitano in questa fase di gara le occasioni da gol.

19’ Ancora Favasuli a giro, tiro telefonato e bloccato dal portiere del Pisa. Toscani che qualche istante prima avevano perso un pallone nel cuore della propria metà campo.

16’ Si fa vedere il Bari con una conclusione di Favasuli respinta dalla destra. Poi non succede nulla dall’angolo successivo.

11’ Ancora Pisa pericoloso e ancora bravissimo Radunovic! Tramoni imbecca in area Angori, che controlla e calcia dritto in porta a tu per tu con l’estremo difensore del Bari. Chiusura puntuale e pericolo scampato.

10’ provvidenziale chiusura di Dorval su Toure. Lancio da centrocampo per il giocatore offensivo dei toscani che si stava involando verso l’area di rigore biancorossa. Tuttavia c’era il sospetto di una possibile posizione irregolare.

7’ Ancora Pisa: taglio di Tramoni in area da sinistra per Lind, ma Radunovic anticipa tutti in uscita. Subito dopo ripartenza Bari che culmina guadagnando un calcio d’angolo dal quale però non succede nulla di concreto.

5’ punizione per il Pisa: lungo lancio in area dalla trequarti, Toure mette in mezzo per Lind che va di testa. Sfera fuori ma era anche uscito il pallone poco prima.

1’ Comincia la partita! Inizia Pisa-Bari. Calcio d’inizio battuto dai biancorossi, che attaccano da destra verso sinistra, nerazzurri dal fronte opposto.

Quasi tutto pronto per Pisa-Bari, incontro valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie B. I biancorossi sono reduci da 14 risultati utili consecutivi e i toscani puntano a proseguire la propria corsa in ottica promozione diretta: è uno scontro d’alta classifica. Di seguito le formazioni ufficiali, si scende in campo alle 20.30. Sarà possibile seguire la diretta testuale del match su Antennasud.com.

Pisa (4-3-2-1): Semper, Canestrelli (74’ Calabresi), Caracciolo (c), Bonfanti G., Tourè (90’ Rus), Piccinini (83’ Abildgaard), Marin, Angori, Tramoni (74’ Arena), Moreo (83’ Beruatto), Lind.

A disp. : Nicolas, Loria, Hojholt, Bonfanti N., Vignato, Rus, Ferrari, Nielsen, Jevsenak. All. F. Inzaghi

Bari (3-4-1-2): Radunovic, Pucino , Vicari (69’ Tripaldelli), Obaretin, Favasuli (60’ Oliveri), Benali, Maita, Dorval, Sibilli (60’ Falletti) Favilli (80’ Bellomo), Novakovich (60’ Lasagna).

A disp. : Pissardo, Sgarbi, Maiello, Manzari, Lella, Simic, Saco. All. M. Longo

