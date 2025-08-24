24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

🔴Diretta, Venezia-Bari 0-0: primo tempo

Lorenzo Ruggieri 24 Agosto 2025
centered image

6′ GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Sugli sviluppi del tiro della bandierina, il pallone giunge a Schingtienne che trafigge Cerofolini. Tutto irregolare, però, per un precedente fallo di Adorante ai danni di un giocatore biancorosso

5′ VENEZIA: Ancora un cross insidioso di Busio che naviga in area piccola prima del rinvio provvidenziale di Nikolau in angolo

2′ VENEZIA: Subito lagunari in avanti con il cross di Busio per Doumbia, il cui colpo di testa però non impensierisce Cerofolini

1’Partiti

+PRIMO TEMPO+

Venezia-Bari 0-0

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Yeboah, Adorante. A disposizione: Plizzari, Grandi, Fila, Venturi, Sagrado, Compagnon, Lella, Perez, Casas, Tavernaro, Pietrelli. All. Stroppa

BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Pissardo, Tripaldelli, Castrovilli, Bellomo, Onofrietti, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Nola e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. VAR: Valerio Marini di Roma1. AVAR: Federico Dionisi di L’Aquila.

Angoli: 1-0

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Manfredonia, Pezzella: “Non meritavamo la sconfitta”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Farina: “I miei ragazzi sono stati incredibili”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴 Serie C/C, 1a Giornata: i risultati in diretta

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Tribunale di Milano rinvia al 9 ottobre udienza sull’inibitoria

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Massafra, torna il Festival internazionale della Fisarmonica

24 Agosto 2025 Redazione

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri