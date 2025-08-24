🔴Diretta, Venezia-Bari 0-0: primo tempo

6′ GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Sugli sviluppi del tiro della bandierina, il pallone giunge a Schingtienne che trafigge Cerofolini. Tutto irregolare, però, per un precedente fallo di Adorante ai danni di un giocatore biancorosso
5′ VENEZIA: Ancora un cross insidioso di Busio che naviga in area piccola prima del rinvio provvidenziale di Nikolau in angolo
2′ VENEZIA: Subito lagunari in avanti con il cross di Busio per Doumbia, il cui colpo di testa però non impensierisce Cerofolini
1’Partiti
+PRIMO TEMPO+
Venezia-Bari 0-0
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Yeboah, Adorante. A disposizione: Plizzari, Grandi, Fila, Venturi, Sagrado, Compagnon, Lella, Perez, Casas, Tavernaro, Pietrelli. All. Stroppa
BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Pissardo, Tripaldelli, Castrovilli, Bellomo, Onofrietti, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta
Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Nola e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. VAR: Valerio Marini di Roma1. AVAR: Federico Dionisi di L’Aquila.
Angoli: 1-0
potrebbe interessarti anche
Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”
Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”
Manfredonia, Pezzella: “Non meritavamo la sconfitta”
Heraclea, Farina: “I miei ragazzi sono stati incredibili”
Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights
🔴 Serie C/C, 1a Giornata: i risultati in diretta