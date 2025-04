🔴Diretta, Team Altamura-Picerno: 0-0 primo tempo

10′ OCCASIONE ALTAMURA! : Leonetti sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Franco spara alto con il mancino, grande chance per i murgiani

8′ PICERNO : La prima vera occasione è del Picerno, Esposito trova Graziani in area, la cui torsione viene neutralizzata in due tempi da Viola

4′ TEAM ALTAMURA : Cross dalla destra di Rolando per Leonetti, sfera alta per l’attaccante che non può deviare la sfera di testa

1′: PARTITI!

âž• PRIMO TEMPOâž•

TEAM ALTAMURA-PICERNO 0-0

RETI:

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola; Ortisi, Silletti, De Santis, Rizzo; Franco, Grande, D’Amico; Rolando, Simone, Leonetti; D’Amico. A disposizione: Spina, Dipinto, Sadiki, Ganfornina, Andreoli, Onofrietti, Palermo, Dibenedetto, Lagonigro, Bumbu. All: Di Donato



PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Salvo, Pagliai, Manetta, Guerra; Maselli, Franco; Cardoni, Graziani, Esposito; Maiorino. A disposizione: Summa, Seck, Petito, Flocco, Volpicelli, Djibril, Papini, Palazzino, De Ciancio, Pellegrino. All: Tomei

ARBITRO: Mario Picardi (Viareggio)

ASSISTENTI: Luigi Ingenito (Piombino) e Gianluca Li Vigni (Seregno)

QUARTO UFFICIALE : Emanuele Velocci (Frosinone)

AMMONITI:

RECUPERI:

NOTE: angoli

