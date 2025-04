🔴Diretta, Monopoli-Giugliano 0-0: primo tempo

12′ MONOPOLI: Invito dalla destra di Valenti per Yeboah, ma Russo è attento in uscita

9′ GIUGLIANO: Del Sole cerca la porta direttamente da punizione defilata, traiettoria centrale per il portiere di casa

8′ GIUGLIANO: Brivido per il Monopoli. Cross dalla destra di Vitale per Padula, il cui colpo di testa in piena area chiama Vitale al colpo di reni

1′: Inizia il match!

MONOPOLI-GIUGLIANO 0-0

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Bizzotto, Contessa, Viteritti; Valenti, Falzerano, De Risio, Calvano, Pace; Bruschi, Yeboah. A disposizione: Albertazzi, Pellegrini, Battocchio, Grandolfo, Greco, Cristallo, Virgilio, Scipioni, Sylla, Cellamare. All: Colombo

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Solcia, Valdesi, Caldore, Oyewale; Vallarelli, Celeghin, De Rosa; Del Sole, Padula, Balde. A disposizione: Anacoura, D’Aniello, Giorgione, Masala, Genovese, Minelli, Galletta, Peluso, Nuredini, D’Agostino, Demirovic, Nepi. All: Bertotto

DIRETTORE DI GARA: Burlando di Genova

ASSISTENTI: Tempestilli di Roma 2, Chichi di Palermo

QUARTO UFFICIALE: Graziano di Rossano

AMMONITI:

ANGOLI:

RECUPERI:

