🔴Diretta Foggia-Potenza: primo tempo 0-2

31′ PADRONI DI CASA VICINI ALLA RETE: Michele Emmausso lavora bene sulla sinistra, rientra con il destro e tira a giro, ma la palla termina di poco a lato della porta difesa da Alastra.

28′ TIMIDA RISPOSTA DEL FOGGIA: calcio d’angolo battuto da destra, la palla arriva sui piedi di Vezzoli, che tenta la botta dalla distanza, con la sfera che termina di molto alta.

20′ GOOOOOOOOLLLLL POTENZA! PETRUNGARO! Raddoppio degli ospiti, che sfruttano a dovere un errore in fase offensiva di Salines. Da lì parte il contropiede micidiale, orchestrato ancora una volta da Rosafio per Petrungaro, che, solo in area di rigore, deve solo appoggiare la palla in rete, con De Lucia battuto.

18′ ANCORA POTENZA: calcio d’angolo battuto da Rosafio per Caturano, che tira, con la palla che termina di poco a lato.

17′ OSPITI PERICOLOSI: punizione dalla trequarti battuta da Rosafio, con la palla che viene respinta. La sfera termina sui piedi di Milesi, che con un destro forte e angolato costringe De Lucia a una parata, con il portiere che respinge in calcio d’angolo

16′ AMMONITO Emmausso per il Foggia. Diffidato, salterĂ il prossimo turno contro il Catania.

7′ POTENZA IN AVANTI: errore di disimpegno della retroguardia foggiana, ne approfitta Caturano che va al tiro con palla che termina al lato.

2′ GOOOOOOOOOLLLLLLL POTENZA! SIATOUNIS! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Rosafio, Siatounis svetta di testa e deposita in rete la palla del vantaggio potentino.

1’Iniziata!

PRIMO TEMPO

Bel gesto di Caturano, Donato e Nicola Macchia che hanno consegnato un mazzo di fiori sotto la curva del Foggia in memoria dei giovani tifosi coinvolti nell’incidente nella gara di andata.

Le squadre scendono in campo per i saluti di rito

FOGGIA – POTENZA | 2′ Siatounis (P) – 20′ Petrungaro (P)Â

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro, Salines, Parodi, Felicioli; Gala, Danzi, Vezzoni; Zunno, Sarr, Emmausso. A disposizione: Perina, De Simone; Santaniello, Orlando, Marzupio, Dutu, Da Riva, Touho, Brugognone, Pazienza, Kiyine. Allenatore: Luciano Zauri.

Potenza (4-3-3): Alastra; Riggio, Verrengia, Milesi, Rillo; Erradi, Siatounis, Castorani; Petrungaro, Caturano, Rosafio. A disposizione: Cucchietti; Galiano, Ferro, Selleri, Valisena, Mazzeo, Sciacca, Schimmenti, Novella, Burgio, Ghisolfi. Allenatore: Pietro De Giorgio.

ARBITRO: Abdoulaye Dop di Treviglio Assistenti: E. Spagnolo di Reggio Emilia e A. Cassano di Seregno. Quarto ufficiale: A. Pascuccio di Ariano Irpino.

AMMONITI:

NOTE: Recuperi 0-0 / Angoli0 2-2

