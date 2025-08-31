🔴Diretta, Bari-Monza: le formazioni ufficiali

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Pagano, Verreth, Braunoder; Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Pissardo, Marfella, Castrovilli, Bellomo, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All. Caserta
Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Sardo, Keita, Colombo, Alvarez, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All. Bianco
Arbitro: Galipò. Assistenti: Mokhtar – Pistarelli. IV: Di Marco. VAR: Volpi. AVAR: Ghersini.
