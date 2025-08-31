🔴Diretta, Bari-Monza 1-1: primo tempo

16′ PAREGGIO DEL BARI! Moncini ristabilisce la parità con un destro da fuori area che si va a insaccare nell’angolino basso alla sinistra di Thiam! 1-1 al San Nicola.
10′ MONZA: Cross di Azzi intercettato in angolo da Dickmann
5′ BARI: i padroni di casa tentano una timida reazione con Sibilli, il cui destro però termina sul fondo
4′ Ammonito Ravanelli (Monza) per fallo su Pagano
2′ MONZA SUBITO IN VANTAGGIO! Dany Mota sblocca il risultato con un gioco di prestigio sulla trequarti. Riceve da Caprari tra le linee, si gira e con il destr punisce Cerofolini
1′ Inizia il match del San Nicola
+PRIMO TEMPO+
BARI-MONZA 1-1: 2′ Mota (M), 16′ Moncini (B)
Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Pagano, Verreth, Braunoder; Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Pissardo, Marfella, Castrovilli, Bellomo, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All. Caserta
Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Sardo, Keita, Colombo, Alvarez, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All. Bianco
Arbitro: Galipò. Assistenti: Mokhtar – Pistarelli. IV: Di Marco. VAR: Volpi. AVAR: Ghersini.
Ammoniti: Ravanelli (M)
Angoli: 0-3
