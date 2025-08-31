31 Agosto 2025

🔴Diretta, Bari-Monza 1-1: primo tempo

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
centered image

16′ PAREGGIO DEL BARI! Moncini ristabilisce la parità con un destro da fuori area che si va a insaccare nell’angolino basso alla sinistra di Thiam! 1-1 al San Nicola.

10′ MONZA: Cross di Azzi intercettato in angolo da Dickmann

5′ BARI: i padroni di casa tentano una timida reazione con Sibilli, il cui destro però termina sul fondo

4′ Ammonito Ravanelli (Monza) per fallo su Pagano

2′ MONZA SUBITO IN VANTAGGIO! Dany Mota sblocca il risultato con un gioco di prestigio sulla trequarti. Riceve da Caprari tra le linee, si gira e con il destr punisce Cerofolini

1′ Inizia il match del San Nicola

+PRIMO TEMPO+

BARI-MONZA 1-1: 2′ Mota (M), 16′ Moncini (B)

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Pagano, Verreth, Braunoder; Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Pissardo, Marfella, Castrovilli, Bellomo, Kassama, Antonucci, Rao, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All. Caserta

Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Sardo, Keita, Colombo, Alvarez, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All. Bianco

Arbitro: Galipò. Assistenti: Mokhtar – Pistarelli. IV: Di Marco. VAR: Volpi. AVAR: Ghersini.

Ammoniti: Ravanelli (M)

Angoli: 0-3

centered image

