🔴Diretta, Audace Cerignola-Benevento 0-2: primo tempo

41′ RADDOPPIO DEL BENEVENTO! Brutta palla persa a centrocampo da Tascone che viene intercettata da Pinato, il quale lancia in profonditĂ Manconi. A tu per tu con Greco, il numero 9 dei campani non sbaglia

40′ AUDACE CERIGNOLA: Brivido per il Benevento con il tiro di Tascone che termina di poco a lato rispetto alla porta difesa da Nunziante

38′ AUDACE CERIGNOLA: Gara che si incattivisce. Ammoniti Romano per fallo su Prisco e Raffaele per proteste

37′ AUDACE CERIGNOLA: Ammonito Sainz-Maza per fallo su Lamesta

36′ AUDACE CERIGNOLA: Grande incursione di Volpe che semina il panico sulla corsia mancina, entra in area e scaglia una conclusione deviata da Nunziante e messa in angolo da Prisco

33′ BENEVENTO: Ripartenza dei campani che culmina con il tiro di Lanini respinto con i piedi da Greco

30′ BENVENTO: Ammonito Capellini per fallo su D’Andrea

29′ BENEVENTO: Cross di Lamesta allontanato male da Tascone ma Pinato spara alto da buona posizione

26′ AUDACE CERIGNOLA: Ofantini che si affacciano ancora nell’area avversaria ma il colpo di testa di D’Andrea è impreciso e termina sul fondo

23′ AUDACE CERIGNOLA: Conclusione dalla lunga distanza da Volpe controllato in due tempi da Nunziante

21′ AUDACE CERIGNOLA: Tiro di Russo murato con la schiena da Capellini

20′ BENEVNETO: Errore di Capomaggio che serve involontariamente Manconi, il quale imbecca Lanini che lascia sul posto Romano e calcia verso la porta. Gran riflesso di Greco in due tempi ad evitare il raddoppio

18′ BENVENTO: Ammonito Simonetti per fallo su Russo

17′ BENVENTO: Ancora pericolosi gli ospiti con il tiro di Lamesta deviato da Greco e allontanato dalla retroguardia ofantina

16′ BENEVENTO IN VANTAGGIO! La sblocca Pinato con un mancino dal limite dell’area che non lascia scampo a Greco

14′ AUDACE CERIGNOLA: Ammonito Caspomaggio

14′ BENEVENTO: Prima occasione per i campani con il tiro di Manconi dal limite dell’area che termina alto

11′ BENEVENTO: Cross insidioso di Manconi allontanato tempestivamente da Gonnelli

9′ Fase di studio in questi primi minuti del match. Avvio molto spezzettato con diverse interruzioni

1’Partiti

+PRIMO TEMPO+

AUDACE CERIGNOLA-BENEVENTO 0-2: 16′ Pinato, 41′ Manconi

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Romano, Gonnelli, Ligi; Russo, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Volpe; D’Andrea, Salvemini. All: Raffaele. A disposizione: Saracco, Fares, Bianchini, Santarcangelo, Achik, Velazquez, McJannet, Cuppone, Nicolao, Martinelli, Ianzano.

Benevento (4-2-3-1): Nunziante; Veltri, Berra, Capellini, Simonetti; Prisco, Acampora; Lamesta, Pinato, Manconi; Lanini. All: Auteri. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Starita, Tosca, Agazzi, Viviani, Viscardi, Oukhadda, Borello, Perlingeri, Carfora.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese. Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto Ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore

Angoli: 3-1

Ammoniti: Capomaggio, Sainz-Maza, Romano (A), Simonetti, Capellini (B)

