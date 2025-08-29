29 Agosto 2025

🔴 Serie C/C, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

Dante Sebastio 29 Agosto 2025
centered image

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 2a GIORNATA

Venerdì 29 agosto 2025

Atalanta U23-Casarano (21:00) 1-1

12’ Malcore (C), 21’ Cortinovis (A)

Sabato 30 agosto 2025

Cavese-Catania (18:00)

Foggia-Sorrento (21:00)

Potenza-Cerignola (21:00)

Trapani-Latina (21:00)

Domenica 31 agosto 2025

Altamura-Crotone (18:00)

Picerno-Giugliano (18:00)

Benevento-Casertana (21:00)

Cosenza-Salernitana (21:00)

Siracusa-Monopoli (21:00)

CLASSIFICA

🟢 Catania 3

🔵 Casertana 3

🔵 Potenza 3

🔵 Benevento 3

🔵 Latina 3

🔵 Salernitana 3

🔵 Cosenza 1

🔵 Picerno 1

🔵 Cerignola 1

🔵 Monopoli 1

⚪️ Cavese 1

⚪️ Sorrento 1

⚪️ Casarano 1

⚪️ Giugliano 0

⚪️ Crotone 0

🟠 Atalanta U23 0

🟠 Siracusa 0

🟠 Altamura 0

🟠 Foggia (-3) -3

🔴 Trapani (-8) -7

PROSSIMO TURNO – 3a GIORNATA

Sabato 6 settembre 2025

Giugliano-Foggia (17:30)

Sorrento-Trapani (17:30)

Casarano-Benevento (20:30)

Casertana-Potenza (20:30)

Catania-Monopoli (20:30)

Domenica 7 settembre 2025

Crotone-Cosenza (17:30)

Cerignola-Siracusa (20:30)

Salernitana-Atalanta U23 (17:30)

Altamura-Cavese (20:30)

Latina-Picerno (20:30)

centered image

