🔴 LIVE Juve Stabia-Bari 2-1, secondo tempo

81’ Tripaldelli! Occasionissima Bari! Ripartenza biancorossa dalla destra e palla in area di Lasagna. Assist decisivo per l’ex Spal che nell’area piccola ha a disposizione un rigore in movimento davanti a Thiam ma calcia centralmente.Â

74’ GASTON PEREIRO! IL BARI ACCORCIA LE DISTANZE. Punizione di Pucino dalla trequarti di sinistra. Palla a giro ben calciata, in area di rigore stacco di testa decisivo dell’ex Cagliari. 2-1.Â

72’ cambia anche la Juve Stabia: fuori Pierobon e Maistro, dentro Leone e Candellone.

69’ cambio Bari: fuori Dorval dentro Bellomo. Fuori anche Bonfanti, dentro Tripaldelli.

67’ Giallo anche per Vicari, fallo su Maistro.

64’ gara in assoluto controllo da parte della Juve Stabia. Il Bari non pressa.

60’ doppio cambio per il Bari: fuori Maggiore e Favilli, dentro Lasagna e Gaston Pereiro.

59’ giallo per Dorval, fallo su Floriani M.

50’ Favilli! Reagisce il Bari. Cross dalla trequarti di Favasuli per il colpo di testa dell’ex Juve, formazione campana che si salva in angolo.

48’ Maistro di testa si divora il tris! Gran palla di Piscopo dalla sinistra e inserimento dello stesso calciatore menzionato in area. La palla passa attraverso l’area piccola ma non finisce in rete. Brividi.

47’ 2-0, Adorante! Calcia dalla distanza a Maistro da fuori area. Radunovic respinge ma si fa trovare pronto Adorante che davanti al portiere in posizione regolare non sbaglia. Difesa ancora sorpresa, raddoppia la Juve Stabia.

45’ squadre nuovamente in campo. Inizia il secondo tempo! Nessun cambio

Fine primo tempoÂ

48’ Bonfanti di tacco! Occasione Bari. Corner Pucino, allontana la difesa di casa, quindi Favasuli rilancia la palla in area dove pesca l’ex Modena che di prima intenzione va col tacco ma la Juve Stabia blocca col suo portiere. E qui finisce il primo tempo, dove non mancano tensioni anche in campo: scintille tra Bellich e Maggiore che l’arbitro non sanziona. Si val al riposo sull’1-0 per i campani.

45’ concessi tre minuti di recupero.

43’ duello aereo tra Vicari e Piscopo: si fanno male e due, gioco fermato.

38’ angolo Juve Stabia, traversone da sinistra di Pucino, Vicari però commette fallo in area ai danni di un calciatore stabiese.

34’ Adorante! Ci prova a giro l’ex Virtus Francavilla, Radunovic si distende e devia in angolo. Conclusione insidiosa.

32’ prova a reagire il Bari. Punizione Pucino e testa di Vicari in area, palla sull’esterno della rete.

31’ Juve Stabia che rispetto al Bari sembra avere più forze ed energie, tattiche e fisiche. Percussione dalla destra di Floriani M. Che entra in area dall’ora di destra e supera Mantovani, serve quindi l’intervento di Vicari in area per fermare la sua corsa.

25’ cambio forzato per la Juve Stabia: fuori Bellich, dentro Quaranta. Problemi fisici per il calciatore. Per Quaranta esordio coi campani.

20’ 1-0 Juve Stabia, Piscopo! Alla prima occasione da rete e soprattutto su contropiede. Poco prima incursione di Dorval nell’area stabiese e chiusura di Bellich. Quindi ripartenza campana con assist di Ruggiero dall’out di destra per Piscopo in posizione regolare brucia i difensori e in piena area beffa anche Radunovic.Â

17’ Situazione di stallo in campo, sale l’intensità tra le due squadre ma non ci sono occasioni da gol chiare e nitide. Arrivati nel settore ospiti i trecento tifosi biancorossi giunti dalla Puglia.

11’ punizione Maistro da posizione defilata, allontana la difesa barese.

9’ Pierobon imbecca Rocchetti che va al tiro in piena area, chiusura puntuale di Favasuli.

6’ Vicari ci prova dai venti metri, tiro altissimo. Non proprio una grande occasione da gol

1’ PARTITI! Bari attacca da sinistra verso destra, Juve Stabia dal fronte opposto.

17.15 – Squadre in campo: maglia biancorossa per il Bari, maglia gialloblĂą per la Juve Stabia. Buona cornice di pubblico sugli spalti.

16.50 – Presente ed avvisato a bordo campo allo stadio Menti anche il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. Calcio d’inizio alle ore 17.30.

16.45 – Mezz’ora al calcio d’inizio di Juve Stabia-Bari, rese note le formazioni ufficiali: i biancorossi cambiano modulo e propongono subito Lella in campo dal 1’.

JUVE STABIA-BARI

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam, Rocchetti, Ruggero, Bellich (25’ Quaranta), Buglio (c), Adorante, Pierobon (72’ Leone), Piscopo, Floriani, Varnier, Maistro (72’ Candellone).

A disp.: Matosevic, Dubickas, Baldi, Meli, Sgarbi, Gerbo, Andreoni, Peda, Mosti. All. G. Pagliuca (squalificato, in panchina il vice Nazzareno Tarantino)

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore (60’ Gaston Pereiro), Dorval (70’ Tripaldelli), Bonfanti (70’ Bellomo), Favilli (60’ Lasagna).

A disp.: Pissardo, Marfella, Falletti, Obaretin, Saco

All. M. Longo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author