🔴 LIVE Juve Stabia-Bari 0-0, primo tempo

1’ PARTITI! Bari attacca da sinistra verso destra, Juve Stabia dal fronte opposto.

17.15 – Squadre in campo: maglia biancorossa per il Bari, maglia gialloblù per la Juve Stabia. Buona cornice di pubblico sugli spalti.

16.50 – Presente ed avvisato a bordo campo allo stadio Menti anche il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. Calcio d’inizio alle ore 17.30.

16.45 – Mezz’ora al calcio d’inizio di Juve Stabia-Bari, rese note le formazioni ufficiali: i biancorossi cambiano modulo e propongono subito Lella in campo dal 1’.

JUVE STABIA-BARI

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam, Rocchetti, Ruggero, Bellich, Buglio (c), Adorante, Pierobon, Piscopo, Floriani, Varnier, Maistro

A disp.: Matosevic, Quaranta, Dubickas, Baldi, Meli, Sgarbi, Gerbo, Candellone, Andreoni, Peda, Leone, Mosti. All. G. Pagliuca (squalificato, in panchina il vice Nazzareno Tarantino)

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval, Bonfanti, Favilli.

A disp.: Pissardo, Marfella, Bellomo, Tripaldelli, Lasagna, Falletti, Pereiro, Obaretin, Saco

All. M. Longo

