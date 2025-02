🔴 LIVE Benevento-Monopoli 0-0, primo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45’+2, fine primo tempo: Benevento-Monopoli 0-0. Nulla da segnalare negli ultimi 120 secondi.

45’ concessi due minuti di recupero.

43’ ammonito Pace, fallo su Oukhadda.

36’ Occasione Benevento! Cross dalla trequarti di Oukhadda, testa di Lanini in piena area e palla alta non di molto rispetto alla porta difesa da Vitale.

34’ Lamesta a giro dalla distanza, sfera abbondantemente mentre sul fondo.

30’ ennesima interruzione di gioco. Progressione Benevento e cross di Prisco che prende in pieno volto Miceli. Giocatore che finisce a terra. Dopo un minuto abbondante il gioco riprende, solo una botta per il difensore bianco verde

26’ fallo di Viscardi su Valenti, punizione Monopoli. Altra palla di Bulevardi in area che però non porta a nulla.

23’ ci prova anche Bulevardi dai trenta metri, tiro senza pretese. Gara sin qui avara di emozioni.

21’ Viteritti tira dalla distanza, pallone deviato da un calciatore del Benevento. Angolo e sussulto Monopoli. Dagli sviluppi successivi Battocchio intercetta la palla ma combina poco.

17’ angolo Monopoli. Ci prova Bulevardi dalla bandierina di sinistra, palla che passa in area ma non ci arriva nessuno.

12’ Lamesta! Brividi dalla distanza, respinge Vitale dai 20 metri. Gara intensa, Benevento prova a spingere sull’acceleratore. Diversi problemi fisici per il Monopoli: Viteritti a terra.

5’ scatto Benevento, Angileri chiude su Lamesta e palla in angolo. Corner sannita ma non succede nulla dagli sviluppi dello stesso.

1’ Squadre in campo, partiti! Monopoli in maglia bianca da trasferta, attacca da destra verso sinistra rispetto alla postazione stampa in questo primo tempo.

20.20 – Squadre in campo tra dieci minuti. All’andata al Veneziani vinse il Monopoli 1-0, issandosi al primo posto per la prima volta in questo campionato. Benevento che ha poi preso in seguito il comando del girone C, per poi riperderlo nella passata giornata di campionato. Anche per questo è uno scontro al vertice delicato.

19.44 – È lo scontro diretto in testa alla classifica del girone C di Serie C: seconda contro prima, Benevento contro Monopoli al Vigorito. Circa 300 i sostenitori giunti dalla città adriatica per sostenere i biancoverdi. Ecco le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra (C), Capellini, Viscardi; Viviani, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Lanini. A disposizione: Lucatelli, Manfredini; Ferrara, Tosca, Veltri; Acampora, Agazzi; Borello, Carfora, Perlingieri, Starita. All.: Gaetano Auteri.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti (C), Miceli, Angileri; Valenti, Greco, Batocchio, Bulevardi, Pace; Grandolfo, Yeboah. A disposizione: Albertazzi, Sibilano; Bizzotto, Cristallo, Miranda, Cascella; Virgilio, Scipioni, Contessa, Cellamare; Sylla, Bruschi. All.: Alberto Colombo.

