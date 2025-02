🔴 LIVE Benevento-Monopoli 0-0, le formazioni ufficiali

19.44 – È lo scontro diretto in testa alla classifica del girone C di Serie C: seconda contro prima, Benevento contro Monopoli al Vigorito. Circa 300 i sostenitori giunti dalla cittĂ adriatica per sostenere i biancoverdi. Ecco le formazioni ufficiali:

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra (C), Capellini, Viscardi; Viviani, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Lanini. A disposizione: Lucatelli, Manfredini; Ferrara, Tosca, Veltri; Acampora, Agazzi; Borello, Carfora, Perlingieri, Starita. All.: Gaetano Auteri.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti (C), Miceli, Angileri; Valenti, Greco, Batocchio, Bulevardi, Pace; Grandolfo, Yeboah. A disposizione: Albertazzi, Sibilano; Bizzotto, Cristallo, Miranda, Cascella; Virgilio, Scipioni, Contessa, Cellamare; Sylla, Bruschi. All.: Alberto Colombo.

