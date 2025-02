🔴 LIVE Bari-Frosinone 0-0, le formazioni ufficiali

16.15 – Manca un’ora esatta al calcio d’inizio di Bari-Frosinone. Solo pareggi per la squadra di Longo in questo inizio di 2025, l’obiettivo è trovare la prima vittoria dell’anno solare. In panchina Gaston Pereiro e Bonfanti, di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

BARI-FROSINONE

Bari (3-4-2-1): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Dorval, Bellomo, Falletti, Favilli

A disp.: Pissardo, Marfella, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Pereiro, Vicari, Pucino, Saco

All. M. Longo

Frosinone (3-5-2): Cerofolini, Bettella, Monterisi, Bracaglia, Oyono J., Koutsoupias, Darboe, Begic, Oyono A., Ambrosino, Partipilo

A disp.: Frattali, Sorrentino, Hegelund, Ghedjemis, Vural, Kvernadze, Szyminski, Barcella, Vanzelli, Cichella, Tsadjout, Pecorino

All. L. Greco

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author