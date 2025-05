🔴 Diretta Sudtirol-Bari 0-0: secondo tempo

51′ Ci prova anche Lasagna. Scambio in velocitĂ con Favilli, sfera che però termina sull’esterno della rete.

49′ Favilli! Tiro a giro dalla distanza, sfera che sfiora l’incrocio dei pali.

45′ Ripartiti! Inizia il secondo tempo

Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo. Cambi Sudtirol: fuori Phyythia e dentro Belardinelli.

FINE PRIMO TEMPOÂ

46′ non succede nulla: Sudtirol 0, Bari 0. Gara discretamente vivace a partire da metĂ frazione, occasioni da una parte e dall’altra. Fine primo tempo.Â

45′ Un minuto di recupero

44′ Il Bari in pressione massima alla ricerca del vantaggio: scambi tra Dorval e Favilli. Ma la palla non passa.

41′ Tripla occasione Sudtirol. Percussione da sinistra di Odogwu che mette a sedere Simic da sinistra e poi viene fermato da Radunovic. Pallone che però non viene trattenuto del tutto, successivo tiro dell’attaccante respinto. Infine ultimo tentativo da fuori area di El Kaouakibi che finisce alto.

40′ Ancora Bari in avanti: stavolta, sempre da destra, è Dorval a ripescare Favilli. Girata in piena area che non va a buon fine

35′ Favilli! Inserimento di testa in area da cross di Lasagna proveniente da sinistra. Palla a lato.

31′ Dagli sviluppi dello stesso palla in mezzo all’area e sponda successiva che favorisce la coordinazione di Lasagna in acrobazia, tiro che però non inquadra lo specchio della porta.

30′ Favilli! Progressione Bari in contropiede, con Maita che serve l’attaccante verso l’area. Successiva conclusione respinta da Giorgini in angolo.

27′ Improvvisamente Dorval! Che numero! Punta sulla sinistra El Kaouakibi, si accentra verso l’area e calcia a giro col destro! Palla che scheggia la traversa. Sfiorato quello che sarebbe stato un gran gol…

26′ Gara che scorre ma senza particolari sussulti in questi minuti.

19′ Maggiore! Immediato squillo del Bari. Primo tiro murato dalla difesa dal limite, secondo che termina alto di poco sopra la traversa.

17′ Odogwu! Sudtirol ad un passo dal vantaggio. Palla filtrante verso l’area di rigore per l’attaccante che una volta in area carica troppo a lato la conclusione finale sprecando una ghiotta opportunitĂ . Cori dei tifosi anche per Longo: “Alza la voce”.

13′ Nello spazio occupato dai tifosi baresi campeggia sempre lo striscione ‘Indegni’. Cori ironici anche verso il ds Magalini: “Facci un gol”.

11′ Ancora punizione Sudtirol, sempre con Phyythia: palla in area, ma la squadra locale non sfonda. Poi gioco fermo per fallo in avanti ai danni di Dorval.

8′ Progressione di Molina da sinistra e tentativo di tiro-cross bloccato da Radunovic. Ritmi blandi sin ora, il Bari si vede poco e nulla.

4′ Angolo Sudtirol: cross di Phyythia da sinistra, allontana la difesa biancorossa.

1′ Partiti! Inizia il match

20.30 – Squadre in campo , si attende la contemporaneitĂ su tutti i campi. Bari in campo con la maglia grigia, attaccherĂ nella prima frazione da sinistra a destra.

19.45 – SarĂ l’ultimo atto della regular season per il Bari? Per sperare nei playoff bisogna battere l’avversario di oggi, il Sudtirol, e sperare in un passo falso del Cesena nel derby col Modena. Difficile ma non impossibile almeno sulla carta. Squadre in campo dalle ore 20.30 dallo stadio Druso di Bolzano. Di seguito le formazioni ufficiali:

SUDTIROL-BARI

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi, El Kaouakibi, Mallamo, Pyyhtia, Pietrangeli, Tait (c), Kofler, Giorgini, Vergani, Molina, Odogwu

A disp.: Lamanna, Adamonis, Barreca, Martini, Gori, Davi, Rottensteiner, Casiraghi, Belardinelli, Merkaj, Veseli, Praszelik. All. F. Castori

Bari (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Favilli, Lasagna

A disp.: Pissardo, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Vicari, Pucino, Lella. All. M. Longo

