🔴 Diretta, Potenza-Picerno 1-0: secondo tempo

58′ RIGORE PARATO! Tiro di Maiorino, ma Alastra si trasforma in Superman e para, salvando il risultato per la sua squadra.

55′ RIGORE PER IL PICERNO!

51′ GOOOOOOOOOOOLLLLLLL PETRUNGARO!!!!! POTENZA IN VANTAGGIO! Incredibile errore in fase di impostazione di Franco, Petrungaro approfitta, recupera palla, entra in area di rigore e con un destro rasoterra gonfia la rete, portando in vantaggio la sua squadra.

46′ Iniziata la ripresa!

SECONDO TEMPO

Intervallo

45+1′ TERMINATO IL PRIMO TEMPO: POTENZA-PICERNO 0-0. Un primo tempo scoppiettante, con azioni che si sono susseguite da una parte all’altra e due squadre che hanno giocato a viso aperto.

45′ Un solo minuto di recupero

45′ Ammonito Energe per il Picerno

43′ Picerno in attacco: azione confusa, Pagliai tenta il rinvio, ma il pallone colpisce le gambe di Energe. Rimpallo pericoloso, con la sfera che termina sull’esterno della rete.

41′ Ammonito Riggio del Potenza

38′ Ammonito Rosafio del Potenza per fallo su Maselli

34′ Ancora Picerno in avanti: tiro a botta sicura di Graziani, ma la palla viene deviata da Verrengia e termina di poco a lato.

29′ Picerno che divora il vantaggio: assist millimetrico di Esposito per Maiorino, che, davanti a Alastra, spara alto un tiro pericoloso.

25′ Clamoroso errore del Picerno: Castorani perde palla, Maselli intercetta e serve Esposito, che, solo davanti a Alastra, manda la palla clamorosamente alta, sbagliando una occasione molto ghiotta

18′ Capovolgimento di fronte per il Picerno: Esposito serve un assist al bacio per Energe, che incredibilmente spreca mandando il pallone a lato.

17′ Potenza vicinissimo al gol: Burgio corre sulla sinistra come un Frecciarossa e serve Rosafio, che di prima appoggia per Castorani. Il suo tiro sfiora il palo e termina a pochi centimetri dal fondo.

10′ Squillo del Potenza: Castorani lavora bene il pallone sulla sinistra e crossa per Caturano, che prova a impensierire il portiere avversario con un colpo di testa. Merelli, però, blocca senza problemi.

7′ Picerno pericolo: azione personale di Energe, che entra in area di rigore e va al tiro con un rasoterra potente. Alastra è bravo a respingere di piede e ad allontanare la minaccia

1’Iniziata!

 PRIMO TEMPOÂ

POTENZA-PICERNO | 1-0 | 51′ Petrungaro (PO)

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Caturano, Petrungaro. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Ferro, D’Auria, Milesi, Selleri, Valisena, Mazzeo, Sciacca, Rillo, Siatounis, Ghisolfi. Allenatore: Pietro De Giorgio.

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra; Franco, Maselli; Energe, Graziani, Esposito; Maiorino. A disposizione: Sperlonga, Summa, Seck, Bernardotto, Garcia, Petito, Flocco, Volpicelli, Djibril, Papini, Salvo, Palazzino, Cardoni. Allenatore: Francesco Tomei.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli. Assistenti: Federico Linari – Domenico Russo. IV Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Var: Gianpietro Miele di Nola Avar: Maria Marotta di Sapri.

AMMONITI: 38′ Rosafio (PO) – 41′ Riggio (PO) – Energe (PI)

NOTE: Spettatori: 4171 | Recupero: 1-0 | Angoli: 1-3

