Termina a reti inviolate la sfida tra Monopoli e Potenza

FINALE: MONOPOLI – POTENZA (0-0)

Termina a reti inviolate una gara non bellissima. Nel secondo tempo un Monopoli piĂą incisivo non è riuscito ad essere abbastanza cinico per sbloccare il risultato. Potenza che ha calciato in porta una sola volta all’88esimo con Mazzeo. Nota positiva per i lucani: non hanno subito goal. Non succedeva dal 21 gennaio contro il Benevento.

Recupero: 4 minuti

90′ – Vitale chiude su Mazzeo fermato però precedentemente in posizione di fuorigioco

88′ – Mazzeo dalla distanza impegna Vitale alla prima, facile parata della partita

86′ – doppia sostituzione Monopoli: dentro Pellegrini e Scipioni per Grandolfo e Falzerano

84′ – doppia sostituzione Potenza: dentro Ghisolfi e Rillo per Erradi e Burgio

84′ – tentativo fuori misura di Miranda dalla distanza

82′ – tentativo di Erradi da posizione defilata ma il pallone termina alto

81′ – tiro-cross di Falzerano: Alastra è attento e blocca

77′ – corner (6) Monopoli

75′ – doppia sostituzione Monopoli: entrano Yeboah e Battocchio per Bruschi e De Risio

74′ – giallo per Castorani

73′ – giallo per Bachini

69′ – occasionissima Monopoli: Grandolfo a due passi da Alastra perde l’attimo preferendo stoppare la palla anzichĂ© tirare di prima e calcia alto

68′ – doppia sostituzione Potenza: entrano Rosafio e Mazzeo per Schimmenti e Petrungaro

66′ – Calvano non sfrutta una buona possibilitĂ e dal limite dell’area colpisce male il pallone che termina alto sulla traversa

65′ – tentativo dalla distanza di Burgio: la palla termina sul fondo alla sinistra del palo

64′ – corner (5) Monopoli

64′ – corner (4) Monopoli

63′ – corner (3) Monopoli

56′ – sostituzione Monopoli: entra Calvano per Greco (infortunato)

51′ – tentativo dalla distanza di Bruschi: tiro fuori misura

49′ – corner (2) Potenza

45′ – iniziato secondo tempo

+ PRIMO TEMPO +Â

Termina a reti inviolate un primo tempo equilibrato, con poche occasioni e un Potenza che ha avuto un maggior possesso palla. PeserĂ ai lucani l’uscita per infortunio del regista Felippe.

46′ – punizione Monopli: Bruschi mette la palla in area: Greco si gira bene ma non inquadra la porta

Recupero: 2 minuti

44′ – corner (2) Monopoli

41′ – sostituzione Potenza: entra Ferro per Felippe (infortunato)

40′ – Monopoli pericoloso con Bruschi che prova un destro dalla distanza che si spegne di poco alto sulla traversa

37′ – tiro cross di Bruschi che termina alto

33′ – occasionissima Monopoli: Greco calcia rasoterra dal limite ma Alastra respinge; sulla respinta interviene Pace che calcia da buona posizione ma trova ancoro attento l’estremo difensore rossoblĂą che blocca il pallone

31′ – corner (1) Potenza

27′ – occasione Monopoli: cross di Pace in area, prova a girarla di testa Grandolfo ma il pallone termina sul fondo

26′ – tentativo dalla distanza di Caturano: tiro deviato

24′ – tiro-cross dalla destra di Falzerano: Alastra esce e blocca senza problemi

22′ – occasione per il Potenza: Petrungaro si libera col tacco della marcatura di Miranda e dal limite dell’area prova un destro a giro che termina alto

21′ – inizia a piovere sul “Veneziani”

18′ – corner (1) Monopoli

15′ – Schimmenti si invola sulla destra mette una palla interessante a centro area ma non trova nessuno

13′ – punizione per il Potenza: Felippe mette la palla in area sulla quale ci arriva Caturano ma il suo colpo di testa termina sul fondo

12′ – giallo per Miranda

11′ – fase di studio senza particolari occasioni: Potenza maggior possesso palla

1′ – partita iniziata

+ PRIMO TEMPO +Â

Monopoli, stadio “Veneziani”: domenica 6 aprile 2025 – ore 15.00 – 35esima Giornata Campionato Serie C – Girone C

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Miranda, Miceli, Viteritti; Valenti, Falzerano (Scipioni), De Risio (Battocchio), Greco (Calvano), Pace; Grandolfo (Pellegrini), Bruschi (Yeboah).

A disp.: Albertazzi, Silvestri, Bizzotto, Cristallo, Virgilio, Contessa, Sylla, Cellamare.

All.: Alberto Colombo

POTENZA (4-3-3): Alastra; Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio (Rillo); Erradi (Ghisolfi), Felippe (Ferro), Castorani; Scimmenti (Rosafio), Caturano, Petrungaro (Mazzeo).

A disp.: Cucchietti, Galiano, Milsei, Valisena, Candelma, Siatounis, Novella.

All.: Pietro De Giorgio

ARBITRO: Silvestri di Roma

Guardalinee: De Vito e Rignanese

Quarto uomo: Totaro

MARCATORI:

ESPULSI:

AMMONITI: Miranda (M), Bachini (P), Castorani (P)

NOTE:

Ang. 6 – 2

Rec. 2′ pt – 4′ st

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author