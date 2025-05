🔴 Diretta, Monopoli – Giana Erminio: le formazioni ufficiali

LA CRONACA: PRIMO TEMPO

21′ Primo ammonito anche in casa Giana Erminio: giallo per De Maria.

18′ MONOPOLI: calcio d’angolo di Falzerano, Grandolfo si allaccia con un difensore lombardo, il suo stacco non centra la porta.

Superato il quarto d’ora di gioco, la Giana controlla senza fretta e gestendo la situazione favorevole, il Monopoli cerca varchi per riaprire la contesa.

14′ Giunge il primo ammonito della gara, si tratta del difensore biancoverde Bizzotto.

3′ MONOPOLI: prima grande chance! Mangiapoco esce male su un cross dalla destra, Pace cerca la porta ma Ferri salva praticamente sulla linea.

1′ Partiti. MONOPOLI: subito la prima conclusione di Bulevardi, raccoglie senza problemi Mangiapoco.

Monopoli – Giana Erminio (1-3), le formazioni ufficiali



Pochi minuti al fischio d’inizio di Monopoli – Giana Erminio, sfida di ritorno del primo turno nazionale playoff di Serie C in programma al “Veneziani”: si riparte dal 3-1 in favore dei lombardi maturato all’andata, ai biancoverdi (teste di serie) servirĂ vincere con almeno due gol di scarto per accedere ai quarti, non saranno previsti supplementari e/o rigori. Si parte alle ore 20.00.

Il resoconto della gara d’andata: Giana Erminio 3-1 Monopoli (4′ Bruschi M, 13′ Stuckler G, 16′ Nichetti G, 62′ Lamesta G). Nel Monopoli out Miceli, espulso nel match disputato a Gorgonzola.

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Bizzotto, Contessa; Valenti, Falzerano, De Risio, Bulevardi, Pace; Bruschi, Grandolfo. A disp. Albertazzi, Silvestris, Pellegrini, Battocchio, Greco, Cristallo, Virgilio, Scipioni, Calvano, Sylla, Cellamare. All. Colombo.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Scaringi, Ferri; Caferri, Lamesta, Nichetti, Marotta, De Maria; Tirelli, Stuckler. A disp. Pirola, Buzzi, Pinto, Montipò, Capelli, Colombara, Ballabio, Avinci, Pala, Previtali, Ledonne, Bassanini, Piazza, Renda. All. Chiappella.

Arbitro:Â Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Giacomo Bianchi (Pistoia) e Domenico Russo (Torre Annunziata). IV ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro. VAR: Gianpiero Miele di Nola. AVAR: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

