🔴 Diretta, Monopoli-Catania 0-1: inizio primo tempo; clicca qui per seguire la diretta testuale

38’ punizione per il Catania ma il mancino di Jimenze e altissimo

32’ giallo per Raimo (C) per un fallo a centrocampo su Greco partito palla al piede dalla sua trequarti

30’ Il primo corner della partita è in favore del Catania, lo batte Jimenez. Nel tentativo di impattare la sfera resta a terra Angileri dopo uno scontro con un avversario, si rialza il difensore dei padroni di casa e il gioco può riprendere

26’ Ci prova ancora il Monopoli con una azione iniziata da Viteritti con il cross per Grandolfo, l’attaccante biancoverde spizza la sfera che viene recuperata sulla sinistra da Pace ancora per Viteritti. L’esterno numero 77 trova la conclusione dal limite ma il suo tiro è alto di molto

23’ Insiste nel tentativo di pareggiare il Monopoli ancora su calcio piazzato, questa volta dal versante stretto di destra dell’area di rigore. La battuta di Viteritti è però rinviata di testa da un difensore del Catania

15‘ Ancora pericoloso il Catania con Di Tacchio che dal limite cerca la porta, il suo tiro potente finisce largo

13′ Il tocco è per Pace che calcia su un avversario in uscita

11′ Punizione pericolosa dal limite dell’area in favore del Monopoli, Bulevardi sul punto di battuta

GOLLL, pronti via subito vantaggio ospite. Palla profonda per De Paoli, ex di turno, l’attaccante si allarga leggermente e tira in diagonale. Vitale sbaglia l’intervento e il Catania è avanti già al 2′

+ PRIMO TEMPO +

Monopoli: 3-5-2

Vitale, Angieri, Miceli, Miranda, Viteritti, Battocchio, Bulevardi, greco, Pace, Grandolfo, Pellegrini. A disposizione: Albertazzi, Sibilano, Bizzotto, Valenti, Cristallo, De Risio, Scipioni, Contessa, Sylla, Falzerano, Yeboah, Cellamare, Bruschi. Allenatore, Colombo

Catania 3-5-2

Dini, Allegretto, Del Fabro, Ierardi, Giglielmotti, De Rose, Jimenez, Di Tacchio, Raimo, Inglese, De Paoli. A disposizione: Butano, Celli, Luperini, Gega, Anastasio, Forti, Corallo. Allenatore, Toscano

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MARCATORI: 2′ De Paoli (C)

AMMONITI: 32’ Raimo (C), 34′ De Paoli (C)

