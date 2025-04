🔴 Diretta, Lecce-Venezia 0-0: secondo tempo

47′ Venezia al tiro: sugli sviluppi di una punizione dal limite dell’area salentina, Nicolussi Caviglia serve rasoterra Gytkjaer, che tira, con la palla che termina di pochissimo al lato.

46′ Ammonito Baschirotto per il Lecce

46′ Iniziato il secondo tempo

Sostituzione per il Venezia: esce Carboni, entra Haps.

INTERVALLO

45+1′ Termina il primo tempo: Lecce-Venezia 0-0. Un primo tempo che ha visto il Lecce in netta supremazia territoriale sul Venezia. Gli ospiti, dopo aver subito i primi venti minuti di assedio salentino, hanno cercato di prendere campo, ma senza creare azioni particolarmente pericolose. A tra poco con il secondo tempo del match.

45′ Un minuto di recupero

45′ Lecce vicino alla rete: Azione personale di Tete Morente, che entra in area di rigore e tira, con la palla che termina di poco al lato.

41′ Venezia in avanti: Busio serve Yeboah, che sfodera un destro che termina alto.

39′ Ammonito Carboni per il Venezia

31′ Lecce pericoloso: discesa di Gallo sulla sinistra con cross per Krstovic, che incorna, ma la palla termina alta.

23′ Punizione per il Lecce: calcio piazzato dalla sinistra battuto da Gallo, con la palla che vaga in tutta l’area di rigore e viene neutralizzata da Radu.

20′ Ancora Lecce pericoloso: sugli sviluppi di una punizione battuta da Tete Morente, la palla vaga in area di rigore, con il Venezia che stava per commettere un autogol. La palla è terminata di pochissimo al lato, finendo in corner.”

15′ Lecce in attacco: Tete Morente parte in velocitĂ sulla destra, si sposta verso il centro e tenta un tiro dalla distanza, ma il portiere del Venezia respinge senza difficoltĂ . I salentini stanno mantenendo un ritmo molto alto in questo avvio di partita.

1′ Iniziata

 PRIMO TEMPOÂ

LECCE-VENEZIA

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Gaspar, Baschirotto, Morente, Krstović, Guilbert, Helgason, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Pierotti. A disposizione: FrĂĽchtl, Samooja, Rebić, Berisha, Rafia, N’Dri, Veiga, Jean, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala. Allenatore: Marco GiampaoloÂ

Venezia (3-5-2): Radu, Candé, Idzes, Busio, Gytkjaer, Yeboah, Nicolussi Caviglia, Marcandalli, Zerbin, Pérez, Carboni. A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Oristanio, Condé, Fila, Bjarkason, Sagrado, Šverko, Ellertsson, El Haddad, Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Marco Piccinini sez. di Forlì. Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano – Marco Ceccon sez. di Lovere. IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna. VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia. AVAR: Simone Sozza sez. di Seregno

 Ammoniti:Â

NOTE: Recupero: 1-0 Angoli: 5-1

