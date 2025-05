🔴 Diretta, Lecce-Napoli: primo tempo

PRIMO TEMPOÂ

Dopo aver strappato un punto a Bergamo contro l’Atalanta, il Lecce punta a ottenere un altro risultato utile per restare in corsa verso la salvezza. Un compito tutt’altro che facile, vista la determinazione del Napoli nel voler portare a casa l’intera posta. Per i partenopei, quella di oggi potrebbe essere la sfida più insidiosa da affrontare nel cammino verso lo scudetto.

LECCE-NAPOLIÂ

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Krstovic. A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Sansone, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Tiago Gabriel, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, MarĂ­n, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia

Assistenti: Filippo Meli sez. di Parma – Stefano Alassio sez. di Imperia

IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna

VAR: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

AVAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

NOTE: Recupero: 0-0 | Angoli: 0-0

