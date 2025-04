🔴 Diretta | Juventus-Lecce 2-0: secondo tempo

Lecce di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Fischio d’inizio ore 20.45. Non mancano le sorprese nell’undici titolare dei salentini: fuori a sorpresa Guilbert ed Helgason. Giampaolo cambia modulo rispetto al consueto 4-2-3-1 sposando la difesa a tre. C’è infatti Jean in difesa con Baschirotto e Gaspar. Tete Morente e Pierotti vincono i rispettivi ballottaggi con Tete Morente e N’Dri.

76 – Nuovo avvicendamento per i padroni di casa: Gonzalez lascia il proprio posto a Conceicao. Pesca dalla panchina (per l’ultima volta) anche Giampaolo, che getta in mischia Helgason, richiamando Veiga. Quello del Lecce ora è un 4-2-3-1 con Baschirotto terzino destro ed Helgason trequartista.

75 – La Juvenus sfiora il gol del 3-0: Cambiaso riesce a mettersi in proprio ed a calciare con il sinistro, Falcone trova un’eccellente respinta in calcio d’angolo.

66 – Triplo cambio per la Juventus di Tudor: dentro Cambiaso, Weah e Kolo Muani per McKennie, Koopmeiners e Vlahovic.

64 – Vlahovic pescato dalle retrovie ci prova con il piede forte nonostante la zona di campo molto defilata: è attento Falcone.

62 – Si rivede il Lecce dalle parti di Di Gregorio: Tiago Gabriel tiene un vita un pallone che Tete Morente prova a colpire in acrobazia, non conquistando piĂą di un corner dopo la provvidenziale deviazione di Locatelli. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina successivo, stacca di testa Baschirotto, ma senza trovare lo specchio della porta.

56 – Pesca ancora dalla panchina Giampaolo: dentro N’Dri per Pierotti.

54 – Ancora Juventus avanti: Koopmeiners riceve da Vlahovic e tenta l’uno-due. Il 9 bianconero viene anticipato in uscita bassa da Falcone.

50 – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Locatelli cerca il tiro a giro dalla lunga distanza, concludendo però alto sopra la traversa.

Doppio cambio per il Lecce all’intervallo: dentro Sala e Rebic per Gallo e Krstovic. Problema muscolare per il centravanti montenegrino.

FINE PRIMO TEMPO

45 – Krstovic ci prova con coraggio girandosi sul piede perno e calciando con il mancino: la sfera si spegne ampiamente sul fondo.

34 – Thuram-Yildiz-Thuram-Vlahovic-Yildiz: con un’azione avvolgente la Juventus trova il gol del raddoppio. A siglarlo è il numero 10 bianconero.

32 – McKennie vince un rimballo e calcia con il destro da posizione defilata: pallone sull’esterno della rete.

20 – Velo di Locatelli e mancino di Vlahovic murato da Gaspar: la Juventus flirta con il raddoppio.

10 – Cambio forzato per il Lecce: Jean ha la peggio in uno scontro fortuito con Pierret ed abbandona il campo in barella. Al suo posto dentro Tiago Gabriel.

6 – Occasionissima Juventus, Vlahovic si ritrova il pallone al limite dell’area piccola e calcia al volo con il mancino, sparando però alto sopra la traversa.

4 – Prova a reagire il Lecce con Krstovic: il montenegrino calcia dalla distanza e trova il palo. Sugli sviluppi della stessa azione ci riprova il 9 giallorosso, Di Gregorio risponde presente.

2 – Juventus in vantaggio giĂ dopo due minuti: imbucata di Thuram per Vlahovic e assist del serbo per Koopmeiners. L’ex atalantino incrocia alle spalle di Falcone e porta in vantaggio i bianconeri. 1-0 allo Stadium.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez (76′ Conceição), Locatelli, Thuram, McKennie (66′ Cambiaso); Koopmeiners (66′ Weah), Yildiz; Vlahovic (66′ Kolo Muani).

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto, Douglas Luiz, Savona, Rouhi.

Allenatore: Igor Tudor.

LECCE (3-4-3): Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean (10′ Gabriel); Veiga (77′ Helgason), Coulibaly, Pierret, Gallo (45′ Sala); Tete Morente, Pierotti (56′ N’Dri), Krstovic (45′ Rebic).

A disposizione: FrĂĽchtl, Samooja, Berisha, Rafia, Guilbert, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Kaba.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Arbitro: Luca Zufferli sez. di Udine

Assistenti: Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme – Filippo Bercigli sez. di Firenze

IV Ufficiale: Alberto Ruben Arena sez. di Torre del Greco

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AVAR: Davide Massa sez. di Imperia

