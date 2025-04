🔴 Diretta | Juventus-Lecce 2-0: primo tempo

Lecce di scena all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Fischio d’inizio ore 20.45. Non mancano le sorprese nell’undici titolare dei salentini: fuori a sorpresa Guilbert ed Helgason. Giampaolo cambia modulo rispetto al consueto 4-2-3-1 sposando la difesa a tre. C’è infatti Jean in difesa con Baschirotto e Gaspar. Tete Morente e Pierotti vincono i rispettivi ballottaggi con Tete Morente e N’Dri.

34 – Thuram-Yildiz-Thuram-Vlahovic-Yildiz: con un’azione avvolgente la Juventus trova il gol del raddoppio. A siglarlo è il numero 10 bianconero.

32 – McKennie vince un rimballo e calcia con il destro da posizione defilata: pallone sull’esterno della rete.

20 – Velo di Locatelli e mancino di Vlahovic murato da Gaspar: la Juventus flirta con il raddoppio.

10 – Cambio forzato per il Lecce: Jean ha la peggio in uno scontro fortuito con Pierret ed abbandona il campo in barella. Al suo posto dentro Tiago Gabriel.

6 – Occasionissima Juventus, Vlahovic si ritrova il pallone al limite dell’area piccola e calcia al volo con il mancino, sparando però alto sopra la traversa.

4 – Prova a reagire il Lecce con Krstovic: il montenegrino calcia dalla distanza e trova il palo. Sugli sviluppi della stessa azione ci riprova il 9 giallorosso, Di Gregorio risponde presente.

2 – Juventus in vantaggio giĂ dopo due minuti: imbucata di Thuram per Vlahovic e assist del serbo per Koopmeiners. L’ex atalantino incrocia alle spalle di Falcone e porta in vantaggio i bianconeri. 1-0 allo Stadium.

JUVENTUS (3-4-2-1):Â Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto, Conceição, Kolo Muani, West, Douglas Luiz, Cambiaso, Savona, Rouhi.

Allenatore: Igor Tudor.

LECCE (3-4-3): Falcone; Baschirotto, Gaspar, Jean (10’pt Gabriel); Veiga, Coulibaly, Pierret, Gallo; Tete Morente, Pierotti, Krstovic.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Berisha, Rafia, N’Dri, Guilbert, Helgason, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Kaba, Sala.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Arbitro: Luca Zufferli sez. di Udine

Assistenti: Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme – Filippo Bercigli sez. di Firenze

IV Ufficiale: Alberto Ruben Arena sez. di Torre del Greco

VAR: Paolo Mazzoleni sez. di Bergamo

AVAR: Davide Massa sez. di Imperia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author