🔴 Diretta, Giugliano – Picerno 0-0: primo tempo

31esima giornata del campionato di serie C, girone C. Il Giugliano ospita in casa il Picerno

âž• PRIMO TEMPO âž• LE FORMAZIONI GIUGLIANO: 4-3-3

Anacoura, Oyewale, Celeghin, De Rosa, Del Sole, Njambe, Padula, Solcia, Caldore, Peluso, Valdesi. A DISPOSIZIONE: D’Aniello, Vallarelli, Giorgione, Masala, Minelli, Galletta, Balde, La Vardera, Nuredini, D’Agostino, Nepi. ALLENATORE: Valerio Bertotto

PICERNO: 4-2-3-1

PICERNO: 4-2-3-1

Summa, Pagliai, Maiorino, Esposito, Manetta, Petito, Volpicelli, Papini, Guerra, de Ciancio, Maselli. A DISPOSIZIONE: Merelli, seck, Djibril, Salvo, Palazzino, Graziani. ALLENATORE: Claudio De Luca



