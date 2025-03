🔴 Diretta, Genoa-Lecce: secondo tempo 2-1

83′ Squillo del Lecce: tiro dalla distanza di Karlsson che impensierisce Leali, il quale interviene parando in tuffo all’angolino basso.

82′ SOSTITUZIONE LECCE: esce Helgason, entra Banda.

82′ DOPPIA SOSTITUZIONE GENOA: escono Miretti e Sabelli, entrano Norton-Cuffy e Onana.

72′ SOSTITUZIONE GENOA: esce Zanoli, entra Ekhator.

67′ AMMONITO Krstovic per il Lecce.

67′ GOOOOOOOOLLLLLLL LECCE!!! KRSTOVIC! Portiere da una parte e pallone dall’altra, così l’attaccante leccese segna il rigore che accorcia le distanze.

66′ RIGORE PER IL LECCE: Matturro ha respinto di mano il tiro di Veiga, sul dischetto Krstovic

65′ ATTENZIONE VAR IN AZIONE: POSSIBILE RIGORE PER IL LECCE

65′ Lecce in avanti: Karlsson si fa perdonare con una grande giocata, prova il doppio tiro prima di N’Dry poi di Veiga, ma la palla viene deviata da Matturro.

63′ Genoa pericoloso: erroraccio di Karlsson a centrocampo, che dĂ il via a un contropiede di Sabelli. Quest’ultimo serve Pinamonti, che prova un tiro a giro con la palla che termina di poco a lato.

61′ Padroni di casa ancora al tiro: ci prova Frendrup con un tiro da 25 metri, che termina molto alto sopra la porta difesa da Falcone.

60′ Genoa in avanti: Zanoli, sulla fascia destra, imbastisce un cross perfetto per Miretti, che sotto porta cincischia con la palla, che termina a lato.

57′ DOPPIA SOSTITUZIONE LECCE: escono Coulibaly e Guilbert, entrano Kaba e Veiga

57′ SOSTITUZIONE GENOA: esce Malinovskyi, entra Matturro.

49′ AMMONITO Berisha per il Lecce.

46′ INIZIATO IL SECONDO TEMPO

DOPPIA SOSTITUZIONE LECCE: escono Pierotti e Morente, entrano Karlsson e N’Dry.

TERMINA IL PRIMO TEMPO: GENOA-LECCE 2-0 – Un doppio vantaggio poco atteso, alla luce dei primi 15 minuti giocati a testa alta dalla squadra pugliese. Alla lunga, è uscita fuori la squadra ligure, che, grazie all’asse Malinovskyi-Miretti, è salita in cattedra e ha punito con l’ex Juve, Miretti, per due volte l’incolpevole Falcone.

45+2′ GOOOOOOOOLLLLLLL GENOA!!! ANCORA MIRETTI! Secondo gol e prima doppietta personale per Fabio Miretti, che, una volta entrato in area di rigore, elude la marcatura di Guilbert e deposita in rete la palla che porta la sua squadra al doppio vantaggio.

45′ Due minuti di recupero

33′ AMMONITO Miretti per il Genoa.

30′ Ci prova il Lecce: sugli sviluppi di una punizione battuta da Berisha, la palla arriva sui piedi di Tete Morente, che prova il tiro dal limite dell’area. Il pallone termina abbondantemente a lato della porta difesa da Leali.

29′ AMMONITO Martin per il Genoa.

26′ Genoa pericolosissimo: ancora Malinovskyi che serve Miretti, il quale rientra da sinistra verso destra e, con un tiro a giro, sfiora il palo destro della porta difesa da Falcone, che sarebbe stato battuto.

16′ GOOOOOOLLLLLLL GENOA!!! MIRETTI! GENOA-LECCE 1-0: assist al bacio di Malinovskyi per Miretti, che si inserisce in area di rigore leccese e, con una mezza rovesciata, trafigge Falcone, portando in vantaggio la sua squadra.

15′ Altro squillo del Lecce: da un cross di Gallo, sporcato da un’uscita poco convincente di Leali, Guilbert serve Berisha, che va al tiro rasoterra dal limite dell’area. La palla termina a lato.

5′ Ospiti ancora in avanti: lancio lungo di Berisha che serve Krstovic, il quale va al tiro da una posizione molto defilata. La palla termina ben lontana dalla porta genoana.

4′ Contropiede Lecce: azione orchestrata da Krstovic, che serve Berisha. Il tiro da fuori area del centrocampista termina però a lato.

1’INIZIATA!

GENOA-LECCE 2 – 1 | 16′ Miretti (G) – 45+2′ Miretti (G) – 67′ Krstovic (L)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Barbini, Matturro, Norton-Cuffy, Badelj, Carbone, Onana, Papastylianou, Ekhator, Venturino, Nuredini. Allenatore: Patrick Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Kaba, Rafia, Pierret, Ramadani, N’Dry, Rebic, Burnete, Banda, Karlsson. Allenatore: Marco Giampaolo

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Andrea Zingarelli di Siena. Quarto uomo: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre Del Greco. Var: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. AVar: Giacomo Camplone di Pescara.

AMMONITI: 29’Martin (G) – 33′ Miretti (G) – Berisha (L) – 67′ Krstovic (L)

NOTE: Recuperi 2-0 / Angoli 2-2

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author