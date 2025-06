🔴 Diretta, Gela-Canosa 0-0: secondo tempo

59′ Ammonito Agudiak per il Gela

56′ Siciliani pericolosissimi: Savasta conclude a botta sicura da pochi passi, ma è ancora una volta superlativo Tarolli, che respinge e salva il Canosa.

54′ Sostituzione per il Gela: esce Vincenzi, entra Gigante.

49′ Gela a un passo dal gol: mischia in area e proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano parso sin da subito poco evidente. La palla arriva a Cocimano, che calcia a botta sicura da ottima posizione, ma Tarolli si supera con un grande intervento e devia in corner un pallone destinato in rete.

46′ Iniziata la ripresa!

Doppio cambio per il Gela: fuori Prestia e Caronia, entrano Savasta e Cocimano.

SECONDO TEMPO

Intervallo

45+2′ Fine primo tempo: Gela–Canosa 0-0. Partita complicata per i pugliesi, messi sotto pressione da un pubblico caldissimo che ha sostenuto i siciliani per tutta la prima frazione. Finora, però, gli uomini di mister Lanotte si sono dimostrati solidi in fase difensiva, riuscendo a neutralizzare gli attacchi avversari.

45′ Saranno due i minuti di recupero

43′ Canosa pericoloso in area avversaria: azione confusa, poi Solano serve in profondità Gomis, che però spreca tutto calciando alto da posizione invitante.

41′ Gela al tiro in acrobazia: lancio lungo di Majdana per Caronia, che ci prova in sforbiciata, ma la conclusione è debole e facilmente bloccata dall’attento Tarolli.

34′ Ammonito Barrasso per il Canosa

28′ Siciliani al tiro: ci prova Vincenzi dalla distanza, circa 30 metri, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa.

26′ Gela al tiro: cross dalla trequarti di Prestia per la testa di Agudiak, ma il pallone sorvola la traversa e termina al di sopra della porta difesa da Tarolli.

19′ Squillo del Canosa: tiro-cross di Martinez per Jimenez, che manca di poco l’appuntamento di testa. Il pallone sfila sul fondo.

6′ Ancora i padroni di casa in avanti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vincenzi svetta di testa, ma il pallone sorvola di poco la traversa.

5′ Subito Gela in avanti: punizione insidiosa di Majdana che attraversa tutta l’area di rigore e trova Caronia sul secondo palo. L’attaccante, però, da posizione defilata non riesce a finalizzare.

1′ Iniziata!

PRIMO TEMPO

GELA-CANOSA 0-0

Gela 343 – Colace; Di Dio, Giuliano, Zappalà; Sessa, Privitera, Vincenzi, Majdana, Caronia, Agudiak, Prestia. A disposizione: Bottino, Argentati, Tuve, Bossa, (54’Gigante), Gambuzza,(46’Cocimano), (46’Savasta), Arcidiacono. All. Cacciola

Canosa 3511 – Tarolli, Pignataro, Lamacchia, Milano; Coco, Barrasso, Gomis, Solano, Santoro; Martinez; Jimenez. A disposizione: Capossele, Monterisi, Comitangelo, Pirelli, Pizzulli, Cianamea, Piccolo, Sequenza, Filannino, Mangialardi. All Lanotte

ARBITRO: 𝖦𝗂𝗈𝗋𝗀𝗂𝗈 𝖯𝗋𝖾𝗏𝗂𝖽𝗂 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖲𝖾𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖽𝗂 𝖬𝗈𝖽𝖾𝗇𝖺. Assistenti: 𝖥𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌𝖼𝗈 𝖥𝗈𝗀𝗅𝗂𝖾𝗍𝗍𝖺 𝖾 𝖦𝗂𝖺𝗇𝗅𝗎𝖼𝖺 𝖨𝗇𝗇𝗈𝖼𝖾𝗇𝗓𝗂 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖲𝖾𝗓. 𝖽𝗂 𝖥𝗈𝗅𝗂𝗀𝗇𝗈. 𝖰𝗎𝖺𝗋𝗍𝗈 𝖴𝗈𝗆𝗈: 𝖠𝗇𝖽𝗋𝖾𝖺 𝖡𝗈𝗋𝗍𝗈𝗅𝗎𝗌𝗌𝗂 𝖽𝗂 𝖭𝗂𝖼𝗁𝖾𝗅𝗂𝗇𝗈.

Ammoniti: 34′ Barrasso (C) – 59′ Agudiak (G)

Note: angoli 3-1 | recupero 2-0

